росіяни вночі обстріляли Херсон: загинуло подружжя
Київ • УНН
Вночі російські війська обстріляли Корабельний район Херсона, влучивши у житлові будинки. Загинуло подружжя, пошкоджено дві багатоповерхівки та приватні будинки.
Херсон уночі зазнав ворожого удару російських військ, відомо про загибле подружжя, повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Вночі окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки - пошкоджено дві багатоповерхівки. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло подружжя - 56-річний чоловік та 54-річна жінка
За даними Херсонської обласної прокуратури, також близько 05:20 у селищі Антонівка, передмісті Херсона, військові рф скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого поранення дістали двоє цивільних.
Доповнення
Минулої доби, як повідомив голова ОВА, у Херсонській області через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 - дістали поранення. Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 29 населених пунктів, у тому числі Херсон. російські військові били, з його слів, по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили складські приміщення, господарчу споруду, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.