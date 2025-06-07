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День Святої Трійці: дата, традиції та заборони
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росіяни вночі обстріляли Херсон: загинуло подружжя

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Вночі російські війська обстріляли Корабельний район Херсона, влучивши у житлові будинки. Загинуло подружжя, пошкоджено дві багатоповерхівки та приватні будинки.

росіяни вночі обстріляли Херсон: загинуло подружжя

Херсон уночі зазнав ворожого удару російських військ, відомо про загибле подружжя, повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Вночі окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки - пошкоджено дві багатоповерхівки. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло подружжя - 56-річний чоловік та 54-річна жінка

- написав Прокудін.

За даними Херсонської обласної прокуратури, також близько 05:20 у селищі Антонівка, передмісті Херсона, військові рф скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого поранення дістали двоє цивільних.

Доповнення

Минулої доби, як повідомив голова ОВА, у Херсонській області через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 - дістали поранення. Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 29 населених пунктів, у тому числі Херсон. російські військові били, з його слів, по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили складські приміщення, господарчу споруду, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Херсонська область
Херсон
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