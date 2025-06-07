россияне ночью обстреляли Херсон: погибла супружеская пара

Херсон ночью подвергся вражескому удару российских войск, известно о погибших супругах, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Ночью оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона. Под вражеским огнем оказались жилые дома - повреждены две многоэтажки. К сожалению, в результате обстрела погибли супруги - 56-летний мужчина и 54-летняя женщина