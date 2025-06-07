россияне ночью обстреляли Херсон: погибла супружеская пара
Киев • УНН
Ночью российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, попав в жилые дома. Погибла супружеская пара, повреждены две многоэтажки и частные дома.
Херсон ночью подвергся вражескому удару российских войск, известно о погибших супругах, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Ночью оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона. Под вражеским огнем оказались жилые дома - повреждены две многоэтажки. К сожалению, в результате обстрела погибли супруги - 56-летний мужчина и 54-летняя женщина
По данным Херсонской областной прокуратуры, также около 05:20 в поселке Антоновка, пригороде Херсона, военные рф сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего ранения получили двое гражданских.
Дополнение
За прошедшие сутки, как сообщил глава ОВА, в Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 - получили ранения. Под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 29 населенных пунктов, в том числе Херсон. российские военные били, по его словам, по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты изувечили складские помещения, хозяйственную постройку, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили.