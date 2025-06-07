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Шахед-136

россияне ночью обстреляли Херсон: погибла супружеская пара

Киев • УНН

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Ночью российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, попав в жилые дома. Погибла супружеская пара, повреждены две многоэтажки и частные дома.

россияне ночью обстреляли Херсон: погибла супружеская пара

Херсон ночью подвергся вражескому удару российских войск, известно о погибших супругах, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Ночью оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона. Под вражеским огнем оказались жилые дома - повреждены две многоэтажки. К сожалению, в результате обстрела погибли супруги - 56-летний мужчина и 54-летняя женщина

- написал Прокудин.

По данным Херсонской областной прокуратуры, также около 05:20 в поселке Антоновка, пригороде Херсона, военные рф сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего ранения получили двое гражданских.

Дополнение

За прошедшие сутки, как сообщил глава ОВА, в Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 - получили ранения. Под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 29 населенных пунктов, в том числе Херсон. российские военные били, по его словам, по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты изувечили складские помещения, хозяйственную постройку, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Херсонская область
Херсон
Tesla
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