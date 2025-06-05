россияне уничтожили здание Херсонской ОГА вторым ударом за день
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по центру Херсона, в результате чего было разрушено здание Херсонской ОГА. Информация о пострадавших уточняется, есть повреждения здания горсовета.
Российские войска уничтожили здание Херсонской ОГА, нанеся второй удар за день, сообщили в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.
россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем
"Херсонская ОГА, второй удар россиян за день. Зачем? В чем логика действий? Она же полностью отсутствует", - прокомментировал руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram.
Ранее
Российские войска утром сбросили на центр Херсона четыре КАБа, из-за ударов еще большие разрушения получило здание Херсонской ОГА, также получило повреждения помещение одного из отделов Херсонского городского совета.