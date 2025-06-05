россияне уничтожили здание Херсонской ОГА вторым ударом за день

Российские войска уничтожили здание Херсонской ОГА, нанеся второй удар за день, сообщили в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.

россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем - написал Александр Прокудин в Telegram.

"Херсонская ОГА, второй удар россиян за день. Зачем? В чем логика действий? Она же полностью отсутствует", - прокомментировал руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram.

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Российские войска утром сбросили на центр Херсона четыре КАБа, из-за ударов еще большие разрушения получило здание Херсонской ОГА, также получило повреждения помещение одного из отделов Херсонского городского совета.