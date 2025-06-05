Удар рф КАБами по центру Херсона: пошкоджено будівлі ОДА та міськради
Київ • УНН
Російські війська скинули чотири КАБи на центр Херсона, пошкодивши будівлю ОДА, міськради та інші об'єкти. Двоє людей постраждали, чотирьох врятовано з підвалу.
Російські війська сьогодні скинули на центр Херсона чотири КАБи, через удари ще більших руйнувань зазнала будівля Херсонської ОДА, також зазнало пошкоджень приміщення одного із відділів Херсонської міської ради, повідомили у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та у Херсонській МВА, пише УНН.
Так нині виглядає середмістя Херсона. Впродовж всього пʼятнадцяти хвилин по цьому місцю "прилетіли" чотири російські КАБи. Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля ХОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього. Також зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках - вибиті вікна й посічені фасади
За даними МВА, російські терористи атакували Херсон з авіації близько 6:00, у середмістя прилетіло 4 КАБ, одна бомба упала на тимчасово окупованому лівому березі. Потім місця авіаударів продовжили обстрілювати з дронів і артилерії.
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"Зазнало пошкоджень приміщення одного із відділів Херсонської міської ради. Також пошкоджено три освітніх заклади. Під ворожий обстріл потрапив і один із херсонських медзакладів", - повідомили також у МВА.
Зі слів голови ОВА, відомо про двох постраждалих чоловіків, яким 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом лікарів.
Окрім цього, зазначив Прокудін, завдяки рятувальникам вдалося визволити з заблокованого підвального приміщення чотирьох людей. Меддопомога їм не знадобилась.