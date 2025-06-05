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Удар рф КАБами по центру Херсона: повреждены здания ОГА и горсовета

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Российские войска сбросили четыре КАБа на центр Херсона, повредив здание ОГА, горсовета и другие объекты. Два человека пострадали, четыре спасены из подвала.

Удар рф КАБами по центру Херсона: повреждены здания ОГА и горсовета

Российские войска сегодня сбросили на центр Херсона четыре КАБа, из-за ударов еще больших разрушений подверглось здание Херсонской ОГА, также повреждено помещение одного из отделов Херсонского городского совета, сообщили в четверг председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин и в Херсонской ГВА, пишет УНН

Так сейчас выглядит центр Херсона. В течение всего пятнадцати минут по этому месту "прилетели" четыре российских КАБа. Из-за ударов еще больших разрушений подверглось здание ХОГА, которое россияне неоднократно атаковали до этого. Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах - выбиты окна и посеченные фасады

- написал Прокудин в Telegram.

По данным ГВА, российские террористы атаковали Херсон с авиации около 6:00, в центр города прилетело 4 КАБ, одна бомба упала на временно оккупированном левом берегу. Затем места авиаударов продолжили обстреливать с дронов и артиллерии.

По Херсону утром россияне нанесли авиаудар: есть раненые05.06.25, 08:49 • 1768 просмотров

"Повреждено помещение одного из отделов Херсонского городского совета. Также повреждены три образовательных учреждения. Под вражеский обстрел попало и одно из херсонских медучреждений", - сообщили также в ГВА.

Со слов председателя ОВА, известно о двух пострадавших мужчинах, которым 74 и 68 лет. Они находятся под наблюдением врачей.

Кроме этого, отметил Прокудин, благодаря спасателям удалось освободить из заблокированного подвального помещения четырех человек. Медпомощь им не понадобилась.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Херсон
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