По Херсону утром россияне нанесли авиаудар: есть раненые
Киев • УНН
Утром российские войска нанесли авиационный удар по Херсону, в результате чего двое мужчин получили взрывные травмы. За прошедшие сутки в Херсонской области 2 человека погибли, 10 ранены.
По Херсону утром российские войска ударили с авиации, известно о двух пострадавших, сообщили в Херсонской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.
Утром российская армия нанесла авиационный удар по Херсону
Сразу было известно об одном пострадавшем. Предварительно, 74-летний мужчина получил взрывную травму. Бригада "скорой" доставила его в больницу.
Впоследствии в больницу обратился еще один мужчина, пострадавший из-за утреннего российского авиаудара по Херсону. "Предварительно, 68-летний херсонец получил взрывную травму", - указали в ОВА.
Дополнение
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 - получили ранения. российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 20 частных домов.