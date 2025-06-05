По Херсону утром россияне нанесли авиаудар: есть раненые

$41.640.02
47.430.08
ukenru
россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 28495 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 67538 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 45636 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 47061 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
4 июня, 14:12 • 47608 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

4 июня, 13:08 • 30509 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
4 июня, 13:05 • 29702 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

4 июня, 12:45 • 21941 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
4 июня, 11:35 • 22537 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
4 июня, 10:14 • 31728 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.6м/с
49%
754мм
Популярные новости

российская армия наступает на Сумщине: какая там сейчас ситуация

4 июня, 20:53 • 27036 просмотра

Командующий ССО назвал первоочередные шаги на 100 дней

00:50 • 19494 просмотра

россия усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками

01:09 • 7646 просмотра

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – CNN

01:21 • 66084 просмотра

Нелегальный бизнес на 10 миллионов гривен: в Украине разоблачили масштабную подпольную фабрику

02:20 • 23288 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 40044 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 53544 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 115508 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 156556 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 254565 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Марко Рубио

Юлия Свириденко

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Канада

Германия

Норвегия

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 32309 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 80240 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 254565 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 151102 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 151964 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Старлинк

Твиттер

FGM-148 Javelin

MIM-104 Patriot

По Херсону утром россияне нанесли авиаудар: есть раненые

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Утром российские войска нанесли авиационный удар по Херсону, в результате чего двое мужчин получили взрывные травмы. За прошедшие сутки в Херсонской области 2 человека погибли, 10 ранены.

По Херсону утром россияне нанесли авиаудар: есть раненые

По Херсону утром российские войска ударили с авиации, известно о двух пострадавших, сообщили в Херсонской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.

Утром российская армия нанесла авиационный удар по Херсону

- сообщили в ОВА.

Сразу было известно об одном пострадавшем. Предварительно, 74-летний мужчина получил взрывную травму. Бригада "скорой" доставила его в больницу. 

Впоследствии в больницу обратился еще один мужчина, пострадавший из-за утреннего российского авиаудара по Херсону. "Предварительно, 68-летний херсонец получил взрывную травму", - указали в ОВА.

Дополнение

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 - получили ранения. российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 20 частных домов. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Херсон
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9