По Херсону вранці росіяни завдали авіаудар: є поранені
Київ • УНН
Зранку російські війська завдали авіаційного удару по Херсону, внаслідок чого двоє чоловіків отримали вибухові травми. Минулої доби на Херсонщині 2 людини загинули, 10 поранені.
По Херсону вранці російські війська вдарили з авіації, відомо про двох постраждалих, повідомили у Херсонській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.
Зранку російська армія завдала авіаційного удару по Херсону
Відразу було відомо про одного постраждалого. Попередньо, 74-річний чоловік дістав вибухову травму. Бригада "швидкої" доставила його до лікарні.
Згодом до лікарні звернувся ще один чоловік, який постраждав через ранковий російський авіаудар по Херсону. "Попередньо, 68-річний херсонець дістав вибухову травму", - вказали в ОВА.
Доповнення
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби на Херсонщині через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 - дістали поранення. російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 20 приватних будинків.