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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля
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По Херсону вранці росіяни завдали авіаудар: є поранені

Київ • УНН

 • 1354 перегляди

Зранку російські війська завдали авіаційного удару по Херсону, внаслідок чого двоє чоловіків отримали вибухові травми. Минулої доби на Херсонщині 2 людини загинули, 10 поранені.

По Херсону вранці росіяни завдали авіаудар: є поранені

По Херсону вранці російські війська вдарили з авіації, відомо про двох постраждалих, повідомили у Херсонській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.

Зранку російська армія завдала авіаційного удару по Херсону

- повідомили в ОВА.

Відразу було відомо про одного постраждалого. Попередньо, 74-річний чоловік дістав вибухову травму. Бригада "швидкої" доставила його до лікарні. 

Згодом до лікарні звернувся ще один чоловік, який постраждав через ранковий російський авіаудар по Херсону. "Попередньо, 68-річний херсонець дістав вибухову травму", - вказали в ОВА.

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби на Херсонщині через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 - дістали поранення. російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 20 приватних будинків. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Херсон
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