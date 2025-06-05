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Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули
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12:51 • 5158 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

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росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА другим ударом за день

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Російські війська завдали удару по центру Херсона, внаслідок чого було зруйновано будівлю Херсонської ОДА. Інформація щодо постраждалих уточнюється, є пошкодження будівлі міськради.

росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА другим ударом за день

Російські війська знищили будівлю Херсонської ОДА, завдавши другого удару за день, повідомили у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН.

росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо

"Херсонська ОДА, другий удар росіян за день. Навіщо? В чому логіка дій? Вона ж повністю відсутня", - прокоментував керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram.

Раніше

Російські війська вранці скинули на центр Херсона чотири КАБи, через удари ще більших руйнувань зазнала будівля Херсонської ОДА, також зазнало пошкоджень приміщення одного із відділів Херсонської міської ради.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Херсон
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