На Херсонщині росіяни обстріляли Білозерку: загинула жінка, двоє людей поранено

Ввечері в суботу, 7 червня, російська армія вдарила з артилерії по Білозерці Херсонської області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує УНН.

За його словами, внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала 72-річна жінка, яка в момент удару перебувала в будинку.

Також через атаку постраждали двоє людей. Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії дістали 49-річний чоловік та 57-річна жінка. Крім того, в потерпілого - уламкові поранення голови, тулуба, рук та ніг