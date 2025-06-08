На Херсонщині росіяни обстріляли Білозерку: загинула жінка, двоє людей поранено
Київ • УНН
7 червня російська армія обстріляла Білозерку на Херсонщині. Загинула 72-річна жінка, ще двоє людей отримали поранення, але відмовилися від госпіталізації.
Ввечері в суботу, 7 червня, російська армія вдарила з артилерії по Білозерці Херсонської області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала 72-річна жінка, яка в момент удару перебувала в будинку.
Також через атаку постраждали двоє людей. Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії дістали 49-річний чоловік та 57-річна жінка. Крім того, в потерпілого - уламкові поранення голови, тулуба, рук та ніг
Він додав, що бригада "екстренки" надала обом постраждалим допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.
Нагадаємо
Напередодні вночі окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки - пошкоджено дві багатоповерхівки. Внаслідок обстрілу загинуло подружжя - 56-річний чоловік та 54-річна жінка.
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