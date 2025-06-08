На Херсонщині росіяни обстріляли Білозерку: загинула жінка, двоє людей поранено

$41.470.00
47.380.00
ukenru
Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
7 червня, 15:01 • 24158 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

7 червня, 14:43 • 63076 перегляди

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до червня 2026 року

7 червня, 13:51 • 38710 перегляди

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

7 червня, 12:58 • 60717 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

7 червня, 12:42 • 64706 перегляди

Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Ексклюзив
7 червня, 12:20 • 47295 перегляди

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

7 червня, 05:00 • 153666 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 112057 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

6 червня, 17:00 • 159945 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
6 червня, 15:42 • 94396 перегляди

Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
67%
749мм
Популярнi новини

У квартирі посеред Києва два роки жив дикий вовк

7 червня, 15:43 • 7072 перегляди

"Велика помилка": Венс відреагував на публічну сварку Маска та Трампа

7 червня, 16:44 • 4214 перегляди

Під москвою палає склад із паливом: пролунали вибухи, площа пожежі зросла до 20 тис. квадратів

7 червня, 17:18 • 10065 перегляди

Удар по дитячій залізниці в Харкові: загинула молода керівниця, ще четверо співробітників поранені

18:07 • 16747 перегляди

Бійка в Овальному кабінеті: Ілон Маск і міністр фінансів Бессент влаштували сутичку - The Washington Post

18:30 • 11198 перегляди
Публікації

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

7 червня, 05:00 • 153666 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 146891 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 147055 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 190980 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив

6 червня, 13:00 • 234380 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 70897 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 95314 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 159945 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 140757 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 180979 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

На Херсонщині росіяни обстріляли Білозерку: загинула жінка, двоє людей поранено

Київ • УНН

 • 48 перегляди

7 червня російська армія обстріляла Білозерку на Херсонщині. Загинула 72-річна жінка, ще двоє людей отримали поранення, але відмовилися від госпіталізації.

На Херсонщині росіяни обстріляли Білозерку: загинула жінка, двоє людей поранено

Ввечері в суботу, 7 червня, російська армія вдарила з артилерії по Білозерці Херсонської області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала 72-річна жінка, яка в момент удару перебувала в будинку.

Також через атаку постраждали двоє людей. Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії дістали 49-річний чоловік та 57-річна жінка. Крім того, в потерпілого - уламкові поранення голови, тулуба, рук та ніг

- розповів Прокудін.

Він додав, що бригада "екстренки" надала обом постраждалим допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.

Нагадаємо

Напередодні вночі окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки - пошкоджено дві багатоповерхівки. Внаслідок обстрілу загинуло подружжя - 56-річний чоловік та 54-річна жінка.

росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА другим ударом за день05.06.25, 16:05 • 2678 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Херсонська область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9