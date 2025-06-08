Атака на Запорожье: враг нанес более полутысячи ударов по 16 населенным пунктам
Киев • УНН
В течение 7 июня россияне совершили 555 атак по 16 населенным пунктам Запорожской области. В Степногорской громаде ранен 63-летний мужчина, зафиксированы повреждения домов и инфраструктуры.
В течение суток 7 июня оккупанты нанесли 555 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате вражеской атаки на Степногорскую поселковую общину Васильевского района 63-летний мужчина был ранен. Также враг нанес 1 ракетный удар по Григоровскому и совершил 6 авиационных обстрелов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке и Чаривному. Кроме того:
- 320 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Юрковку, Лобковое, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодарьевку;
- 10 обстрелов из РСЗО накрыли Новояковлевку, Гуляйполе, Чаривне, Малую Токмачку, Новоандреевку;
- 218 артударов пришлись по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодарьевки и Работино.
"Поступило 8 сообщений о повреждении квартир, частных домов и объектов инфраструктуры", - резюмировал Федоров.
Напомним
5 июня в Запорожской области 67-летний мужчина погиб в результате атаки вражеского дрона. Он ехал на велосипеде возле Степногорска, когда россияне сбросили дрон.
Днем ранее в результате удара КАБами по одному из поселков Запорожской области пострадали два человека. Взрывной волной и обломками были повреждены автомобиль, в котором находились люди, и расположенные рядом дома.
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