Атака на Запорожье: враг нанес более полутысячи ударов по 16 населенным пунктам

В течение суток 7 июня оккупанты нанесли 555 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате вражеской атаки на Степногорскую поселковую общину Васильевского района 63-летний мужчина был ранен. Также враг нанес 1 ракетный удар по Григоровскому и совершил 6 авиационных обстрелов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке и Чаривному. Кроме того:

320 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Юрковку, Лобковое, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодарьевку;

10 обстрелов из РСЗО накрыли Новояковлевку, Гуляйполе, Чаривне, Малую Токмачку, Новоандреевку;

218 артударов пришлись по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодарьевки и Работино.

"Поступило 8 сообщений о повреждении квартир, частных домов и объектов инфраструктуры", - резюмировал Федоров.

Напомним

5 июня в Запорожской области 67-летний мужчина погиб в результате атаки вражеского дрона. Он ехал на велосипеде возле Степногорска, когда россияне сбросили дрон.

Днем ранее в результате удара КАБами по одному из поселков Запорожской области пострадали два человека. Взрывной волной и обломками были повреждены автомобиль, в котором находились люди, и расположенные рядом дома.

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