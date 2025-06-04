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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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Удар КАБами по селу на Запоріжжі: за уточненою інформацією постраждали двоє людей

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Внаслідок удару КАБами по селищу в Запорізькій області поранено двох людей, що перебували в авто. Вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль та розташовані поруч будинки.

Удар КАБами по селу на Запоріжжі: за уточненою інформацією постраждали двоє людей

Внаслідок удару КАБами по одному із селищ Запорізької області постраждало двоє людей, а не троє, як про це повідомлялося раніше. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автівку, в якій перебували люди, і розташовані поруч будинки. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

За уточненою інформацію поранень зазнали двоє людей, які знаходились у власній автівці в момент ворожого удару. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено і саму автівку, і розташовані поруч будинки 

- повідомив Федоров.

Доповнення

Раніше Федоров повідомляв, що внаслідок удару КАБами по одному із селищ Запорізької області, попередньо, поранено троє людей.

Нагадаємо

Кількість загиблих людей внаслідок атаки рф на Суми 3 червня зросла до п'яти.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Запорізька область
Іван Федоров
Суми
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