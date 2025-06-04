Удар КАБами по селу на Запоріжжі: за уточненою інформацією постраждали двоє людей

Внаслідок удару КАБами по одному із селищ Запорізької області постраждало двоє людей, а не троє, як про це повідомлялося раніше. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автівку, в якій перебували люди, і розташовані поруч будинки. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

За уточненою інформацію поранень зазнали двоє людей, які знаходились у власній автівці в момент ворожого удару. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено і саму автівку, і розташовані поруч будинки - повідомив Федоров.

Доповнення

Раніше Федоров повідомляв, що внаслідок удару КАБами по одному із селищ Запорізької області, попередньо, поранено троє людей.

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