Удар авиабомбами по селу в Запорожской области: по уточненной информации пострадали два человека

В результате удара УАБами по одному из поселков Запорожской области пострадали два человека, а не трое, как об этом сообщалось ранее. Взрывной волной и обломками повреждена машина, в которой находились люди, и расположенные рядом дома. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

По уточненной информации ранения получили два человека, которые находились в собственной машине в момент вражеского удара. Взрывной волной и обломками повреждена и сама машина, и расположенные рядом дома