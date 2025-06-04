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россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
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Удар авиабомбами по селу в Запорожской области: по уточненной информации пострадали два человека

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В результате удара авиабомбами по поселку в Запорожской области ранены два человека, находившиеся в авто. Взрывной волной повреждены автомобиль и расположенные рядом дома.

Удар авиабомбами по селу в Запорожской области: по уточненной информации пострадали два человека

В результате удара УАБами по одному из поселков Запорожской области пострадали два человека, а не трое, как об этом сообщалось ранее. Взрывной волной и обломками повреждена машина, в которой находились люди, и расположенные рядом дома. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

По уточненной информации ранения получили два человека, которые находились в собственной машине в момент вражеского удара. Взрывной волной и обломками повреждена и сама машина, и расположенные рядом дома 

- сообщил Федоров.

Дополнение

Ранее Федоров сообщал, что в результате удара КАБами по одному из поселков Запорожской области, предварительно, ранены три человека.

Напомним

Количество погибших людей в результате атаки рф на Сумы 3 июня возросло до пяти.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Запорожская область
Иван Федоров
Сумы
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