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Україна втратила цивільну авіацію у довоєнному вигляді: галузь опинилася на межі зникнення
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The New York Times

У Сумах кількість жертв російського удару зросла до 5

Київ • УНН

 • 1898 перегляди

Внаслідок атаки рф на Суми 3 червня кількість загиблих зросла до п'яти. У лікарні померла 86-річна жінка. Загалом за медичною допомогою звернулися 30 людей.

У Сумах кількість жертв російського удару зросла до 5

Кількість загиблих людей внаслідок атаки рф на Суми 3 червня зросла до п'яти. Про це повідомили у середу у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

На жаль, до пʼяти зросла кількість жертв внаслідок російського удару по Сумській громаді 3-го червня. У лікарні померла 86-річна постраждала

- повідомили в ОВА.

Доповнення

Напередодні Суми зазнали атаки рф з РСЗВ. Спочатку було відомо, що жертвами ворожого удару стали 4 людини. За даними ОВА, загалом станом на 4 червня за медичною допомогою звернулися 30 осіб. У стаціонарі наразі перебувають 16 постраждалих, у тяжкому стані перебувають шестеро постраждалих, серед них - троє дітей. Одну дитину готують до транспортування в "Охматдит" для подальшого лікування.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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