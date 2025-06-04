У Сумах кількість жертв російського удару зросла до 5
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Суми 3 червня кількість загиблих зросла до п'яти. У лікарні померла 86-річна жінка. Загалом за медичною допомогою звернулися 30 людей.
Кількість загиблих людей внаслідок атаки рф на Суми 3 червня зросла до п'яти. Про це повідомили у середу у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
На жаль, до пʼяти зросла кількість жертв внаслідок російського удару по Сумській громаді 3-го червня. У лікарні померла 86-річна постраждала
Доповнення
Напередодні Суми зазнали атаки рф з РСЗВ. Спочатку було відомо, що жертвами ворожого удару стали 4 людини. За даними ОВА, загалом станом на 4 червня за медичною допомогою звернулися 30 осіб. У стаціонарі наразі перебувають 16 постраждалих, у тяжкому стані перебувають шестеро постраждалих, серед них - троє дітей. Одну дитину готують до транспортування в "Охматдит" для подальшого лікування.