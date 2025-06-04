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Суми майже годину атакували ворожі дрони: що відомо про наслідки

Київ • УНН

 • 10359 перегляди

Росія атакувала Сумську громаду дронами, пошкоджено цивільну інфраструктуру та авто. Під обстріл потрапили рятувальники, є пошкодження ліній електропередач.

Суми майже годину атакували ворожі дрони: що відомо про наслідки

Сумська громада сьогодні вчергове опинилася під дроновою атакою російських військ, яка тривала майже годину, відомо про одного пораненого, ворог цілить по цивільній інфраструктурі, повідомили у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

Майже годину ворог атакував Сумську громаду ударними безпілотниками. Цілять по цивільній інфраструктурі на одній із вулиць міста

- повідомили в ОВА.

Суми зазнали дронового удару рф: є поранений04.06.25, 09:54 • 2628 переглядiв

За даними ОВА, пораненому внаслідок першого влучання надали медичну допомогу на місці. "Попередньо, інших постраждалих немає", - ідеться у повідомленні.

"Під повторний обстріл під час ліквідації наслідків атаки потрапили рятувальники. На щастя, ніхто з них не постраждав", - повідомили в ОВА.

Внаслідок атаки рф, як вказано, пошкоджені 4 автівки, складські приміщення та лінії електропередачі.

Доповнення

Напередодні Суми зазнали атаки рф з РСЗВ. Жертвами ворожого удару стали 4 людини, було відомо про 28 постраждалих.

У Сумах зросла кількість постраждалих зросла до 28, серед них троє дітей03.06.25, 19:02 • 3040 переглядiв

За даними Сумської ОВА, після вчорашнього удару по Сумській громаді у тяжкому стані перебувають шестеро постраждалих, серед них - троє дітей.

"Одну дитину готують до транспортування в "Охматдит" для подальшого лікування", - повідомили в ОВА.

Загалом за медичною допомогою, як вказано, звернулися 30 осіб. У стаціонарі наразі перебувають 16 постраждалих.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область
Реактивна система залпового вогню
Суми
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