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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 107397 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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У Сумах зросла кількість постраждалих до 28, серед них троє дітей

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Внаслідок ворожого удару по Сумах кількість постраждалих зросла до 28, серед яких троє дітей. 4 червня у Сумах оголошено Днем жалоби за жертвами атаки.

У Сумах зросла кількість постраждалих до 28, серед них троє дітей

Внаслідок ворожого удару по Сумах відомо вже про 28 постраждалих, з яких троє дітей. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Кількість загиблих у Сумах зросла до 4 людей, 28 постраждали, з них - 3 дитини 

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

3 червня росія вдарила по Сумах. Відомо про чотирьох загиблих.

У Сумах та міській громаді 4 червня оголошено Днем жалоби за жертвами чергової атаки окупантів.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у соцмережі Х заявила, що росія знову вдається до звірств, масовано обстрілюючи українські міста з цивільними громадянами у відповідь на точну атаку України по військових об'єктах на території рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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