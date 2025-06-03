У Сумах зросла кількість постраждалих до 28, серед них троє дітей

Внаслідок ворожого удару по Сумах відомо вже про 28 постраждалих, з яких троє дітей. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Кількість загиблих у Сумах зросла до 4 людей, 28 постраждали, з них - 3 дитини - йдеться в повідомленні.

Доповнення

3 червня росія вдарила по Сумах. Відомо про чотирьох загиблих.

У Сумах та міській громаді 4 червня оголошено Днем жалоби за жертвами чергової атаки окупантів.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у соцмережі Х заявила, що росія знову вдається до звірств, масовано обстрілюючи українські міста з цивільними громадянами у відповідь на точну атаку України по військових об'єктах на території рф.