В Сумах возросло количество пострадавших до 28, среди них трое детей

В результате вражеского удара по Сумам известно уже о 28 пострадавших, из которых трое детей. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Количество погибших в Сумах возросло до 4 человек, 28 пострадали, из них - 3 ребенка - говорится в сообщении.

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3 июня россия нанесла удар по Сумам. Известно о четырех погибших.

В Сумах и городской общине 4 июня объявлено Днем траура по жертвам очередной атаки оккупантов.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в соцсети Х заявила, что россия снова прибегает к зверствам, массированно обстреливая украинские города с гражданскими гражданами в ответ на точную атаку Украины по военным объектам на территории рф.