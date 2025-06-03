В Сумах возросло количество пострадавших до 28, среди них трое детей
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Сумам количество пострадавших возросло до 28, среди которых трое детей. 4 июня в Сумах объявлено Днем траура по жертвам атаки.
В результате вражеского удара по Сумам известно уже о 28 пострадавших, из которых трое детей. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Количество погибших в Сумах возросло до 4 человек, 28 пострадали, из них - 3 ребенка
Дополнение
3 июня россия нанесла удар по Сумам. Известно о четырех погибших.
В Сумах и городской общине 4 июня объявлено Днем траура по жертвам очередной атаки оккупантов.
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в соцсети Х заявила, что россия снова прибегает к зверствам, массированно обстреливая украинские города с гражданскими гражданами в ответ на точную атаку Украины по военным объектам на территории рф.