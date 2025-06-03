В Сумах возросло количество пострадавших до 28, среди них трое детей

$41.620.09
47.500.43
ukenru
От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира
11:55 • 94498 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
3 июня, 08:15 • 111828 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
3 июня, 07:51 • 186483 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 99441 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 205634 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 129435 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 135323 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 126544 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 235523 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 170244 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
35%
747мм
Популярные новости

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 89186 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 99282 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 166902 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 87286 просмотра

"Новая уникальная спецоперация": СБУ сообщила, что в третий раз поразила Крымский мост - под водой и показала видео

11:09 • 78126 просмотра
публикации

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

14:43 • 20464 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 70052 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

11:55 • 94498 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 186483 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 167341 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Реджеп Тайип Эрдоган

Кароль Навроцкий

Юн Сок Ёль

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

14:36 • 12753 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 70052 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 87595 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 99581 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 89482 просмотра
Актуальное

Facebook

Северный поток

YouTube

Х-47М2 "Кинжал"

Нью-Йорк Таймс

В Сумах возросло количество пострадавших до 28, среди них трое детей

Киев • УНН

 • 114 просмотра

В результате вражеского удара по Сумам количество пострадавших возросло до 28, среди которых трое детей. 4 июня в Сумах объявлено Днем траура по жертвам атаки.

В Сумах возросло количество пострадавших до 28, среди них трое детей

В результате вражеского удара по Сумам известно уже о 28 пострадавших, из которых трое детей. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Количество погибших в Сумах возросло до 4 человек, 28 пострадали, из них - 3 ребенка 

- говорится в сообщении.

Дополнение

3 июня россия нанесла удар по Сумам. Известно о четырех погибших.

В Сумах и городской общине 4 июня объявлено Днем траура по жертвам очередной атаки оккупантов.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в соцсети Х заявила, что россия снова прибегает к зверствам, массированно обстреливая украинские города с гражданскими гражданами в ответ на точную атаку Украины по военным объектам на территории рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Европейский Союз
Украина
Сумы
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9