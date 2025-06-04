Сумы почти час атаковали вражеские дроны: что известно о последствиях
Киев • УНН
Россия атаковала Сумскую громаду дронами, повреждена гражданская инфраструктура и авто. Под обстрел попали спасатели, есть повреждения линий электропередач.
Сумская община сегодня в очередной раз оказалась под дроновой атакой российских войск, которая продолжалась почти час, известно об одном раненом, враг целится по гражданской инфраструктуре, сообщили в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
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По данным ОВА, раненому в результате первого попадания оказали медицинскую помощь на месте. "Предварительно, других пострадавших нет", - говорится в сообщении.
"Под повторный обстрел во время ликвидации последствий атаки попали спасатели. К счастью, никто из них не пострадал", - сообщили в ОВА.
В результате атаки рф, как указано, повреждены 4 автомобиля, складские помещения и линии электропередачи.
Дополнение
Накануне Сумы подверглись атаке рф из РСЗО. Жертвами вражеского удара стали 4 человека, было известно о 28 пострадавших.
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По данным Сумской ОВА, после вчерашнего удара по Сумской общине в тяжелом состоянии находятся шестеро пострадавших, среди них - трое детей.
"Одного ребенка готовят к транспортировке в "Охматдет" для дальнейшего лечения", - сообщили в ОВА.
В целом за медицинской помощью, как указано, обратились 30 человек. В стационаре сейчас находятся 16 пострадавших.