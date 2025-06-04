В Сумах количество жертв российского удара возросло до 5
Киев • УНН
В результате атаки рф на Сумы 3 июня количество погибших возросло до пяти. В больнице умерла 86-летняя женщина. Всего за медицинской помощью обратились 30 человек.
Количество погибших людей в результате атаки рф на Сумы 3 июня возросло до пяти. Об этом сообщили в среду в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
К сожалению, до пяти возросло количество жертв в результате российского удара по Сумской громаде 3-го июня. В больнице умерла 86-летняя пострадавшая
Дополнение
Накануне Сумы подверглись атаке рф из РСЗО. Сначала было известно, что жертвами вражеского удара стали 4 человека. По данным ОВА, всего по состоянию на 4 июня за медицинской помощью обратились 30 человек. В стационаре сейчас находятся 16 пострадавших, в тяжелом состоянии находятся шестеро пострадавших, среди них - трое детей. Одного ребенка готовят к транспортировке в "Охматдет" для дальнейшего лечения.