росіяни вдарили КАБами по селу на Запоріжжі: попередньо, троє людей поранено
Київ • УНН
Російські війська атакували одне із селищ Запорізької області, завдавши удар керованими авіаційними бомбами. Попередньо, троє людей отримали поранення, на місце прямують екстрені служби.
Внаслідок удару КАБами по по одному із селищ Запорізької області, попередньо, поранено троє людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
росіяни вдарили КАБами по одному із селищ Запорізької області. Попередньо, троє людей поранено
Екстрені служби та бригади швидкої прямують на допомогу людям.
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