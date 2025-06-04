россияне ударили КАБами по селу в Запорожье: предварительно, три человека ранены
Киев • УНН
Российские войска атаковали один из поселков Запорожской области, нанеся удар управляемыми авиационными бомбами. Предварительно, три человека получили ранения, на место направляются экстренные службы.
В результате удара КАБами по одному из поселков Запорожской области, предварительно, ранены три человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
россияне ударили КАБами по одному из поселков Запорожской области. Предварительно, три человека ранены
Экстренные службы и бригады скорой направляются на помощь людям.
Напомним
Количество погибших людей в результате атаки рф на Сумы 3 июня возросло до пяти.