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россияне ударили КАБами по селу в Запорожье: предварительно, три человека ранены

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Российские войска атаковали один из поселков Запорожской области, нанеся удар управляемыми авиационными бомбами. Предварительно, три человека получили ранения, на место направляются экстренные службы.

россияне ударили КАБами по селу в Запорожье: предварительно, три человека ранены

В результате удара КАБами по одному из поселков Запорожской области, предварительно, ранены три человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

россияне ударили КАБами по одному из поселков Запорожской области. Предварительно, три человека ранены 

- сообщил Федоров.

Экстренные службы и бригады скорой направляются на помощь людям.

Напомним

Количество погибших людей в результате атаки рф на Сумы 3 июня возросло до пяти.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Запорожская область
Сумы
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