Атака на Запоріжжя: ворог наніс понад півтисячі ударів по 16 населених пунктах
Київ • УНН
Протягом 7 червня росіяни здійснили 555 атак по 16 населених пунктах Запорізької області. У Степногірській громаді поранено 63-річного чоловіка, зафіксовано пошкодження будинків та інфраструктури.
Упродовж доби 7 червня окупанти завдали 555 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок ворожої атаки на Степногірську селищну громаду Василівського району 63-річного чоловіка було поранено. Також ворог наніс 1 ракетний удар по Григорівському та здійснив 6 авіаційних обстрілів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці та Чарівному. Крім того:
- 320 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Юрківку, Лобкове, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку;
- 10 обстрілів із РСЗВ накрили Новояковлівку, Гуляйполе, Чарівне, Малу Токмачку, Новоандріївку;
- 218 артударів прийшлися по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Роботине.
"Надійшло 8 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури", - резюмував Федоров.
Нагадаємо
5 червня у Запорізькій області 67-річний чоловік загинув внаслідок атаки ворожого дрона. Він їхав велосипедом біля Степногірська, коли росіяни скинули дрон.
Днем раніше внаслідок удару КАБами по одному із селищ Запорізької області постраждало двоє людей. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено автівку, в якій перебували люди, і розташовані поруч будинки.
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