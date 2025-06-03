Окупанти знову обстріляли рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено авто

російські війська відкрили вогонь по рятувальниках, які працювали на місці загоряння в одному з населених пунктів Василівського району Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

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Вогнеборці виїхали на ліквідацію пожежі, що виникла внаслідок ворожого обстрілу. Під час проведення робіт підрозділ ДСНС потрапив під повторний артобстріл з боку армії країни-агресорки.

Особовий склад не постраждав. Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль – йдеться в повідомленні МВС.

Нагадаємо

росія систематично обстрілює території Запорізької області, наражаючи на небезпеку мирних жителів і працівників екстрених служб.

Атака на пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі: вже 12 поранених - ОВА