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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 107090 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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Окупанти знову обстріляли рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено авто

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Російські війська відкрили вогонь по рятувальниках у Василівському районі Запорізької області під час ліквідації пожежі. Пошкоджено пожежний автомобіль, особовий склад не постраждав.

Окупанти знову обстріляли рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено авто

російські війська відкрили вогонь по рятувальниках, які працювали на місці загоряння в одному з населених пунктів Василівського району Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Деталі

Вогнеборці виїхали на ліквідацію пожежі, що виникла внаслідок ворожого обстрілу. Під час проведення робіт підрозділ ДСНС потрапив під повторний артобстріл з боку армії країни-агресорки.

Особовий склад не постраждав. Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль 

– йдеться в повідомленні МВС.

Нагадаємо

росія систематично обстрілює території Запорізької області, наражаючи на небезпеку мирних жителів і працівників екстрених служб.

Атака на пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі: вже 12 поранених - ОВА02.06.25, 15:50 • 6462 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ВійнаКримінал та НП
Запорізька область
Міністерство внутрішніх справ України
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