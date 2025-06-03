Окупанти знову обстріляли рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено авто
Київ • УНН
Російські війська відкрили вогонь по рятувальниках у Василівському районі Запорізької області під час ліквідації пожежі. Пошкоджено пожежний автомобіль, особовий склад не постраждав.
російські війська відкрили вогонь по рятувальниках, які працювали на місці загоряння в одному з населених пунктів Василівського району Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.
Деталі
Вогнеборці виїхали на ліквідацію пожежі, що виникла внаслідок ворожого обстрілу. Під час проведення робіт підрозділ ДСНС потрапив під повторний артобстріл з боку армії країни-агресорки.
Особовий склад не постраждав. Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль
Нагадаємо
росія систематично обстрілює території Запорізької області, наражаючи на небезпеку мирних жителів і працівників екстрених служб.
Атака на пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі: вже 12 поранених - ОВА02.06.25, 15:50 • 6462 перегляди