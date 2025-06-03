Оккупанты снова обстреляли спасателей в Запорожье: повреждено авто
Киев • УНН
Российские войска открыли огонь по спасателям в Васильевском районе Запорожской области во время ликвидации пожара. Поврежден пожарный автомобиль, личный состав не пострадал.
российские войска открыли огонь по спасателям, работавшим на месте возгорания в одном из населенных пунктов Васильевского района Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
Детали
Пожарные выехали на ликвидацию пожара, возникшего в результате вражеского обстрела. Во время проведения работ подразделение ГСЧС попало под повторный артобстрел со стороны армии страны-агрессора.
Личный состав не пострадал. В результате атаки поврежден пожарный автомобиль
Напомним
россия систематически обстреливает территории Запорожской области, подвергая опасности мирных жителей и работников экстренных служб.
Атака на пожарно-спасательную часть в Запорожье: уже 12 раненых - ОВА02.06.25, 15:50 • 6452 просмотра