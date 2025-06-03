Оккупанты снова обстреляли спасателей в Запорожье: повреждено авто

российские войска открыли огонь по спасателям, работавшим на месте возгорания в одном из населенных пунктов Васильевского района Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Детали

Пожарные выехали на ликвидацию пожара, возникшего в результате вражеского обстрела. Во время проведения работ подразделение ГСЧС попало под повторный артобстрел со стороны армии страны-агрессора.

Личный состав не пострадал. В результате атаки поврежден пожарный автомобиль – говорится в сообщении МВД.

Напомним

россия систематически обстреливает территории Запорожской области, подвергая опасности мирных жителей и работников экстренных служб.

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