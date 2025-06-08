рф хоче захопити Лиман, обходить його та пробує займати ключові висоти - військовий

Росіяни хочуть захопити Лиман на Донеччині. Не можуть зайти до нього на пряму, тому обходять й намагаються займати ключові висоти. Про це повідомив офіцер третього механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади Олександр Косюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Противник хоче захопити Лиман. На пряму до нього він зайти не може, тому що там стоять наші підрозділи і є місце де ми ворогу перешкоджаємо

Тому за його словами, тактика росіян - це спроби обходити там де вони не можуть зайти на пряму.

Вони обходять його й через це така велика кількість боєзіткнень. Намагаються займати ключові висоти й порушити нашу логістику. Зараз в росіян тактика Другої світової війни, авіація стандарт. Її дуже велика кількість. Авіабомби, КАБи - вся ця історія працює. Потім дрони та логістика

Також він зазначив, що росіяни використовують дуже велику кількість"м'яса".

Але "м'ясо" дуже вмотивоване копійкою. Мотивація полонених, яких ми брали до цього складала 1 млн рублів, зараз це вже 2 млн руб. За 2 млн рублів орк піде