рф хоче захопити Лиман, обходить його та пробує займати ключові висоти - військовий
Київ • УНН
росіяни прагнуть захопити Лиман на Донеччині, обходячи місто та намагаючись зайняти ключові висоти. Наступ на Лиманському напрямку триває рік, росіяни використовують авіацію, дрони.
Росіяни хочуть захопити Лиман на Донеччині. Не можуть зайти до нього на пряму, тому обходять й намагаються займати ключові висоти. Про це повідомив офіцер третього механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади Олександр Косюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
Противник хоче захопити Лиман. На пряму до нього він зайти не може, тому що там стоять наші підрозділи і є місце де ми ворогу перешкоджаємо
Тому за його словами, тактика росіян - це спроби обходити там де вони не можуть зайти на пряму.
Вони обходять його й через це така велика кількість боєзіткнень. Намагаються займати ключові висоти й порушити нашу логістику. Зараз в росіян тактика Другої світової війни, авіація стандарт. Її дуже велика кількість. Авіабомби, КАБи - вся ця історія працює. Потім дрони та логістика
Також він зазначив, що росіяни використовують дуже велику кількість"м'яса".
Але "м'ясо" дуже вмотивоване копійкою. Мотивація полонених, яких ми брали до цього складала 1 млн рублів, зараз це вже 2 млн руб. За 2 млн рублів орк піде
Також він розповів про зміни на Лиманському напрямку у порівнянні з тим, що було взимку, на початку весни.
Найбільше - це велика кількість авіації. Це головна зміна. Та велика кількість застосування дронів, в тому числі на оптоволокні, які порушують нашу логістику, евакуацію, підвіз БК
Окрім того, Косюк наголосив, що наступ росіян на Лиманському напрямку триває вже рік.
На даному етапі вони захопили деякі населені пункти...Але їх наступ відбувається вже рік. Рік там наші ЗСУ стоять й будуть стояти далі
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Доповнення
Росіяни намагаються розвивати свій успіх в напрямку Яблунівки з метою подальших рухів в напрямку Костянтинівки на Донеччині. Загалом на Торецькому напрямку в окупантів вдається здійснювати просування.