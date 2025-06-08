рф хочет захватить Лиман, обходит его и пытается занимать ключевые высоты - военный

Россияне хотят захватить Лиман в Донецкой области. Не могут зайти в него напрямую, поэтому обходят и пытаются занимать ключевые высоты. Об этом сообщил офицер третьего механизированного батальона 115-й отдельной механизированной бригады Александр Косюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Противник хочет захватить Лиман. Напрямую к нему он зайти не может, потому что там стоят наши подразделения и есть место, где мы врагу препятствуем - сказал Косюк.

Поэтому, по его словам, тактика россиян - это попытки обходить там, где они не могут зайти напрямую.

Они обходят его и из-за этого такое большое количество боестолкновений. Пытаются занимать ключевые высоты и нарушить нашу логистику. Сейчас у россиян тактика Второй мировой войны, авиация стандарт. Ее очень большое количество. Авиабомбы, КАБы - вся эта история работает. Потом дроны и логистика - рассказал Косюк.

Также он отметил, что россияне используют очень большое количество "мяса".

Но "мясо" очень мотивировано копейкой. Мотивация пленных, которых мы брали до этого составляла 1 млн рублей, сейчас это уже 2 млн руб. За 2 млн рублей орк пойдет - сказал Косюк.

Также он рассказал об изменениях на Лиманском направлении по сравнению с тем, что было зимой, в начале весны.

Больше всего - это большое количество авиации. Это главное изменение. И большое количество применения дронов, в том числе на оптоволокне, которые нарушают нашу логистику, эвакуацию, подвоз БК - рассказал Косюк.

Кроме того, Косюк подчеркнул, что наступление россиян на Лиманском направлении продолжается уже год.

На данном этапе они захватили некоторые населенные пункты...Но их наступление происходит уже год. Год там наши ВСУ стоят и будут стоять дальше - подчеркнул Косюк.

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Дополнение

Россияне пытаются развивать свой успех в направлении Яблоновки с целью дальнейших движений в направлении Константиновки в Донецкой области. В целом на Торецком направлении у оккупантов удается осуществлять продвижение.