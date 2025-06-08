росіянам вдається здійснювати просування на Торецькому напрямку - речник ОТУ “Луганськ”
Київ • УНН
Речник ОТУ "Луганськ" повідомив, що росіяни намагаються розвинути успіх у напрямку Яблунівки. Ситуація ускладнюється активним використанням авіації та дронів.
Росіяни намагаються розвивати свій успіх в напрямку Яблунівки з метою подальших рухів в напрямку Костянтинівки на Донеччині. Загалом на Торецькому напрямку в окупантів вдається здійснювати просування.
Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону, передає УНН.
Найактивніше противник зараз себе поводить на Торецькому напрямку. Середньодобова кількість штурмових дій за тиждень приблизно 15-16. На сьогодні він намагається розвивати свій успіх в напрямку Яблунівки з метою подальших рухів в напрямку населеного пункту Костянтинівка
Він наголосив, що в цілому Торецький напрямок зараз найскладніший, тому що ворог основні зусилля зосереджує саме на ньому використовуючи будь-які методи вогневого впливу, FPV-дронів, дронів на оптоволокні. На додачу до цього проводить штурмові дії із застосуванням мототехніки.
На запитання, чому саме на Торецькому напрямку найбільше тиснуть росіяни, Запорожець відповів:
Там вдається здійснювати просування. В тому числі за рахунок того, що ворог має можливість застосовувати тактичну авіацію руйнуючи будь-яку забудову саме цивільну, будь-які укриття для позицій Сил оборони
Запорожець зазначив, що ворог не шкодує ніяких ресурсів для того, щоб його окупаційні війська мали якомога менший супротив з боку Сил оборони для того, щоб рухатися в напрямку Яблунівки й розбудовувати свій плацдарм у напрямку населеного пункту Костянтинівка.
Доповнення
22 травня OSINT-проект DeepState повідомляв, що російські окупанти просунулись на ще двох напрямках у Донецькій області – в районах населених пунктів Яблунівка і Надіївка.