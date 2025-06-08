росіянам вдається здійснювати просування на Торецькому напрямку - речник ОТУ “Луганськ”

Росіяни намагаються розвивати свій успіх в напрямку Яблунівки з метою подальших рухів в напрямку Костянтинівки на Донеччині. Загалом на Торецькому напрямку в окупантів вдається здійснювати просування.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону, передає УНН.

Найактивніше противник зараз себе поводить на Торецькому напрямку. Середньодобова кількість штурмових дій за тиждень приблизно 15-16. На сьогодні він намагається розвивати свій успіх в напрямку Яблунівки з метою подальших рухів в напрямку населеного пункту Костянтинівка