россиянам удается осуществлять продвижение на Торецком направлении - спикер ОГВ “Луганск”

Россияне пытаются развивать свой успех в направлении Яблоновки с целью дальнейших движений в направлении Константиновки в Донецкой области. В целом на Торецком направлении оккупантам удается осуществлять продвижение.

Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона, передает УНН.

Наиболее активно противник сейчас ведет себя на Торецком направлении. Среднесуточное количество штурмовых действий за неделю примерно 15-16. На сегодня он пытается развивать свой успех в направлении Яблоновки с целью дальнейших движений в направлении населенного пункта Константиновка - рассказал Запорожец.

Он подчеркнул, что в целом Торецкое направление сейчас самое сложное, потому что враг основные усилия сосредотачивает именно на нем, используя любые методы огневого воздействия, FPV-дронов, дронов на оптоволокне. В дополнение к этому проводит штурмовые действия с применением мототехники.

На вопрос, почему именно на Торецком направлении больше всего давят россияне, Запорожец ответил:

Там удается осуществлять продвижение. В том числе за счет того, что враг имеет возможность применять тактическую авиацию, разрушая любую застройку, именно гражданскую, любые укрытия для позиций Сил обороны

Запорожец отметил, что враг не жалеет никаких ресурсов для того, чтобы его оккупационные войска имели как можно меньшее сопротивление со стороны Сил обороны для того, чтобы двигаться в направлении Яблоновки и развивать свой плацдарм в направлении населенного пункта Константиновка.

Дополнение

22 мая OSINT-проект DeepState сообщал, что российские оккупанты продвинулись на еще двух направлениях в Донецкой области – в районах населенных пунктов Яблоновка и Надеевка.