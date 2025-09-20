Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА
Київ • УНН
Російські війська у Козачій Лопані застосовують "дрова-обманки" - поліна з мінами всередині, що становлять смертельну загрозу для місцевих жителів. Також окупанти мінують територію РСЗВ і "Пелюстками", унеможливлюючи рух транспорту та евакуацію.
Російські війська застосовують на прикордонні Харківщини так звані "дрова-обманки", всередині яких закладають вибухівку. Про це повідомив голова Дергачівської місцевої військової адміністрації В’ячеслав Задоренко, передає УНН.
Коли місцевий мешканець бачить таке поліно і вирішує забрати його додому, щоб розтопити пічку, міна всередині детонує – людина гине
За словами посадовця, окупанти також дистанційно мінують території за допомогою РСЗВ, а міни "Пелюстка" блокують пересування транспорту, зокрема швидких та евакуаційних машин.
Окрім цього, вивезти людей з Козачої Лопані, а також з Токарівки, Гоптівки, Великих і Малих Проходів уже неможливо. Мешканці самостійно йдуть пішки до умовно безпечної точки, де їх могла б забрати евакуаційна машина.
Водночас через значні руйнування газогонів газопостачання у Козачій Лопані наразі відновити неможливо.
Нагадаємо
Окупанти кожного дня завдають ударів по цивільному населенню. За даними прокуратури, 16 вересня на Харківщині внаслідок ворожих ударів FPV-дронами поранено двох чоловіків. Також зафіксовані руйнування житлових будинків та інфраструктури.
