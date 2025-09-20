Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА

$41.250.05
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 14954 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 16075 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 19932 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 32332 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00 • 23151 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 30486 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 37789 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 43088 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 59307 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
19 вересня, 14:03
Дефіцит пального охопив 20 регіонів рф, ціна бензину досягла історичного максимуму - зовнішня розвідка
19 вересня, 14:15
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24
Сили безпілотних систем знищили переправу та кілька танків противника: відео
19 вересня, 16:12
Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українку
19:12
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 20487 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 32332 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 30486 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 59307 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 65195 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 19932 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 20487 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 12760 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 17106 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 19624 перегляди
Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Російські війська у Козачій Лопані застосовують "дрова-обманки" - поліна з мінами всередині, що становлять смертельну загрозу для місцевих жителів. Також окупанти мінують територію РСЗВ і "Пелюстками", унеможливлюючи рух транспорту та евакуацію.

Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА

Російські війська застосовують на прикордонні Харківщини так звані "дрова-обманки", всередині яких закладають вибухівку. Про це повідомив голова Дергачівської місцевої військової адміністрації В’ячеслав Задоренко, передає УНН.

Коли місцевий мешканець бачить таке поліно і вирішує забрати його додому, щоб розтопити пічку, міна всередині детонує – людина гине

- пояснив він.

За словами посадовця, окупанти також дистанційно мінують території за допомогою РСЗВ, а міни "Пелюстка" блокують пересування транспорту, зокрема швидких та евакуаційних машин.

Окрім цього, вивезти людей з Козачої Лопані, а також з Токарівки, Гоптівки, Великих і Малих Проходів уже неможливо. Мешканці самостійно йдуть пішки до умовно безпечної точки, де їх могла б забрати евакуаційна машина.

Водночас через значні руйнування газогонів газопостачання у Козачій Лопані наразі відновити неможливо.

Окупанти кожного дня завдають ударів по цивільному населенню. За даними прокуратури, 16 вересня на Харківщині внаслідок ворожих ударів FPV-дронами поранено двох чоловіків. Також зафіксовані руйнування житлових будинків та інфраструктури.

На Куп’янському напрямку обстановка залишається складною, бойові дії динамічні - 10-й армійський корпус19.09.25, 09:56 • 3776 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Державний кордон України
Харківська область
Козача Лопань