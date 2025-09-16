$41.230.05
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
15:22 • 19400 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 15781 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
16 вересня, 10:17 • 30701 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:07
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 45374 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 09:54
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 24008 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
16 вересня, 09:19
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 39054 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
16 вересня, 08:08 • 36417 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
16 вересня, 07:46 • 16545 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
16 вересня, 07:30
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37488 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16:50
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
15:22
Ексклюзив
15:22 • 19403 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
16 вересня, 12:55
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 10:07
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 45375 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 09:19
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 39055 перегляди
Два чоловіки постраждали від дронових атак на Харківщині - прокуратура

Київ • УНН

 • 14 перегляди

На Харківщині внаслідок ударів FPV-дронами поранено двох чоловіків 63 та 82 років. Також зафіксовані руйнування житлових будинків та інфраструктури в Куп'янському та Богодухівському районах.

Два чоловіки постраждали від дронових атак на Харківщині - прокуратура

На Харківщині внаслідок ворожих ударів FPV-дронами поранено двох чоловіків. Також зафіксовані руйнування житлових будинків та інфраструктури. Про це пише УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

16 вересня близько 10:00 російський дрон атакував Куп’янськ. Вибухове поранення отримав 63-річний місцевий мешканець. Приблизно об 11:00 під удар потрапило село Осиново Куп’янського району, де поранено 82-річного чоловіка.

Крім того, атаки FPV-дронів зазнала Золочівська громада Богодухівського району. У селі Леміщине зруйновано житловий будинок, а в селі Тимофіївка пошкоджено домоволодіння, господарські споруди та будівлю непрацюючої амбулаторії.

Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України). Правоохоронці документують наслідки злочинів армії рф.

Нагадаємо

Вранці 16 вересня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Харкова, пошкодивши будівлю Національного фармацевтичного університету. Працівники встигли перейти в укриття, одна людина отримала медичну допомогу через стрес.

Російський дрон спричинив масштабну пожежу на агропідприємстві на Харківщині: показали наслідки16.09.25, 09:15 • 3658 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Аптека
Харківська область
Куп'янськ
Харків