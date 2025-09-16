Два чоловіки постраждали від дронових атак на Харківщині - прокуратура
Київ • УНН
На Харківщині внаслідок ударів FPV-дронами поранено двох чоловіків 63 та 82 років. Також зафіксовані руйнування житлових будинків та інфраструктури в Куп'янському та Богодухівському районах.
На Харківщині внаслідок ворожих ударів FPV-дронами поранено двох чоловіків. Також зафіксовані руйнування житлових будинків та інфраструктури. Про це пише УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
16 вересня близько 10:00 російський дрон атакував Куп’янськ. Вибухове поранення отримав 63-річний місцевий мешканець. Приблизно об 11:00 під удар потрапило село Осиново Куп’янського району, де поранено 82-річного чоловіка.
Крім того, атаки FPV-дронів зазнала Золочівська громада Богодухівського району. У селі Леміщине зруйновано житловий будинок, а в селі Тимофіївка пошкоджено домоволодіння, господарські споруди та будівлю непрацюючої амбулаторії.
Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України). Правоохоронці документують наслідки злочинів армії рф.
Нагадаємо
Вранці 16 вересня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Харкова, пошкодивши будівлю Національного фармацевтичного університету. Працівники встигли перейти в укриття, одна людина отримала медичну допомогу через стрес.
