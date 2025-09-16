Атака рф на Харків: окупанти зруйнували будівлю Національного фармацевтичного університету
Київ • УНН
Вранці 16 вересня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Харкова, пошкодивши будівлю Національного фармацевтичного університету. Працівники встигли перейти в укриття, одна людина отримала медичну допомогу через стрес.
Вранці, у вівторок 16 вересня, російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Харкова. Внаслідок нападу зазнала руйнувань одна з будівель Національного фармацевтичного університету, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
Деталі
Після оголошення повітряної тривоги працівники встигли перейти в укриття, тож жертв вдалося уникнути. Одна людина мала гостру реакцію на стрес та отримала необхідну медичну допомогу, заявили в МОЗ.
У пошкодженій будівлі зруйновано дах і перекриття другого поверху, на 150 м2 почалася пожежа - її вдалось ліквідувати.
Нагадаємо
16 вересня Харків зазнав атаки ворожих БПЛА. Зафіксовано удар у Слобідському районі, спалахнула пожежа. Спочатку повідомлялось про трьох постраждалих.