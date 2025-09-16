Атака рф на Харків: окупанти зруйнували будівлю Національного фармацевтичного університету

$41.230.05
Ексклюзив
15:22 • 58 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 2496 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
12:18 • 10825 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 19595 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 33162 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 20052 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 32087 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 32070 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15725 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36350 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 12568 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 18606 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 26237 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 31187 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 15618 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 10423 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 1068 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 10503 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 45884 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 45023 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 49738 перегляди
Атака рф на Харків: окупанти зруйнували будівлю Національного фармацевтичного університету

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Вранці 16 вересня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Харкова, пошкодивши будівлю Національного фармацевтичного університету. Працівники встигли перейти в укриття, одна людина отримала медичну допомогу через стрес.

Атака рф на Харків: окупанти зруйнували будівлю Національного фармацевтичного університету

Вранці, у вівторок 16 вересня, російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Харкова. Внаслідок нападу зазнала руйнувань одна з будівель Національного фармацевтичного університету, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

Після оголошення повітряної тривоги працівники встигли перейти в укриття, тож жертв вдалося уникнути. Одна людина мала гостру реакцію на стрес та отримала необхідну медичну допомогу, заявили в МОЗ.

У пошкодженій будівлі зруйновано дах і перекриття другого поверху, на 150 м2 почалася пожежа - її вдалось ліквідувати.

Нагадаємо

16 вересня Харків зазнав атаки ворожих БПЛА. Зафіксовано удар у Слобідському районі, спалахнула пожежа. Спочатку повідомлялось про трьох постраждалих.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
