Харків зазнав атаки ворожих дронів: відомо про трьох постраждалих

08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
15 вересня, 14:18
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
15 вересня, 12:27
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
15 вересня, 09:58
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
15 вересня, 05:44
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ізраїль розпочав наземний наступ на місто Газа для знищення ХАМАС - Axios
15 вересня, 23:56
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПД
16 вересня, 00:27
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження
16 вересня, 02:28
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"
07:02
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico
07:25
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
08:08
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
07:30
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу
15 вересня, 19:06
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах
15 вересня, 09:21
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт
15 вересня, 08:30
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
12 вересня, 14:01
Харків зазнав атаки ворожих дронів: відомо про трьох постраждалих

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Харків зазнав атаки ворожих БПЛА. Зафіксовано удар у Слобідському районі, спалахнула пожежа. Відомо про трьох постраждалих.

Харків зазнав атаки ворожих дронів: відомо про трьох постраждалих

Харків зазнав дронової атаки російських військ, відомо про трьох постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов у вівторок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Харків атакований ворожими БПЛА", - написав Терехов.

Про ворожу атаку на Харків повідомив також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, у Слобідському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА. Спалахнула пожежа. На місці прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги", - написав Синєгубов у соцмережах.

Спочатку мер Харкова повідомив про двох постраждалих у Слобідському районі внаслідок удару бойового ворожого дрону.

"Уже троє постраждалих", - уточнив Терехов згодом.

Російський дрон спричинив масштабну пожежу на агропідприємстві на Харківщині: показали наслідки16.09.25, 09:15 • 2232 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків