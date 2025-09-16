Харків зазнав атаки ворожих дронів: відомо про трьох постраждалих
Київ • УНН
Харків зазнав атаки ворожих БПЛА. Зафіксовано удар у Слобідському районі, спалахнула пожежа. Відомо про трьох постраждалих.
Харків зазнав дронової атаки російських військ, відомо про трьох постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов у вівторок у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Харків атакований ворожими БПЛА", - написав Терехов.
Про ворожу атаку на Харків повідомив також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За попередньою інформацією, у Слобідському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА. Спалахнула пожежа. На місці прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги", - написав Синєгубов у соцмережах.
Спочатку мер Харкова повідомив про двох постраждалих у Слобідському районі внаслідок удару бойового ворожого дрону.
"Уже троє постраждалих", - уточнив Терехов згодом.
