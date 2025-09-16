Харьков подвергся атаке вражеских дронов: известно о трех пострадавших
Киев • УНН
Харьков подвергся атаке вражеских БПЛА. Зафиксирован удар в Слободском районе, вспыхнул пожар. Известно о трех пострадавших.
Харьков подвергся дроновой атаке российских войск, известно о трех пострадавших, сообщил мэр города Игорь Терехов во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Харьков атакован вражескими БПЛА", - написал Терехов.
О вражеской атаке на Харьков сообщил также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По предварительной информации, в Слободском районе Харькова зафиксирован удар вражеским БпЛА. Вспыхнул пожар. На место направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи", - написал Синегубов в соцсетях.
Сначала мэр Харькова сообщил о двух пострадавших в Слободском районе в результате удара боевого вражеского дрона.
"Уже трое пострадавших", - уточнил Терехов позже.
