08:08 • 2338 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 4018 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 12360 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 14594 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 48929 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 60174 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 43222 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 45299 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 42702 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 78065 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 25756 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 51733 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 56205 просмотра
Харьков подвергся атаке вражеских дронов: известно о трех пострадавших

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Харьков подвергся атаке вражеских БПЛА. Зафиксирован удар в Слободском районе, вспыхнул пожар. Известно о трех пострадавших.

Харьков подвергся атаке вражеских дронов: известно о трех пострадавших

Харьков подвергся дроновой атаке российских войск, известно о трех пострадавших, сообщил мэр города Игорь Терехов во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Харьков атакован вражескими БПЛА", - написал Терехов.

О вражеской атаке на Харьков сообщил также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По предварительной информации, в Слободском районе Харькова зафиксирован удар вражеским БпЛА. Вспыхнул пожар. На место направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи", - написал Синегубов в соцсетях.

Сначала мэр Харькова сообщил о двух пострадавших в Слободском районе в результате удара боевого вражеского дрона.

"Уже трое пострадавших", - уточнил Терехов позже.

Российский дрон вызвал масштабный пожар на агропредприятии в Харьковской области: показали последствия16.09.25, 09:15

Юлия Шрамко

Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков