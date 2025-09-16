Российский дрон вызвал масштабный пожар на агропредприятии в Харьковской области: показали последствия

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15 сентября, 17:38 • 37056 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 48899 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 35054 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 39233 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 39005 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 68659 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 41818 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 34438 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 37708 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 60961 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.2м/с
70%
753мм
Популярные новости
Силы обороны сорвали попытку диверсии врага в районе Ямполя Донецкой области15 сентября, 20:35 • 5346 просмотра
курск под массированным налетом беспилотников: в городе раздаются взрывы15 сентября, 21:30 • 8616 просмотра
Мощные взрывы раздаются в Запорожье: что известно15 сентября, 21:40 • 7046 просмотра
Встреча лукашенко с гауляйтером Херсонщины: МИД Украины обвинил беларусь в нарушении международного праваPhoto15 сентября, 22:25 • 8200 просмотра
Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по ЗапорожьюVideo15 сентября, 22:34 • 12888 просмотра
публикации
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 17103 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 43317 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 47436 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 68665 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 40728 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Нарендра Моди
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Польша
Запорожье
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 30694 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 30980 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 36571 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 42436 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 92372 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Российский дрон вызвал масштабный пожар на агропредприятии в Харьковской области: показали последствия

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Ночью российские войска атаковали агропредприятие в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области, вызвав пожар на площади 1000 кв. м. За сутки в регионе погиб один человек, пятеро пострадали от обстрелов.

Российский дрон вызвал масштабный пожар на агропредприятии в Харьковской области: показали последствия

В Харьковской области ночью российские войска совершили дроновую атаку на агропредприятие, произошел масштабный пожар, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Пожар, площадью 1000 кв. м, возник на одном из агропредприятий на Харьковщине, из-за попадания российского БпЛА сегодня ночью", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГСЧС, российские войска атаковали поселок Великий Бурлук Купянского района. "Горело складское здание. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ГСЧС, показав последствия.

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 12 населенных пунктов Харьковской области.

"В результате обстрелов один человек погиб, 5 - пострадали", - сообщил Синегубов в соцсетях.

По его словам, в городе Купянск погиб 62-летний мужчина; в поселке Боровая пострадали 71-летний, 40-летний и 48-летний мужчины; в селе Березовка пострадали 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Также к медикам обратились 67-летний и 71-летний мужчины, получившие ранения в Купянске 14 сентября.

Один человек погиб и четверо ранены: последствия российских обстрелов Харьковской области16.09.25, 03:54 • 2924 просмотра

Синегубов сообщил, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 3 КАБ; 2 БпЛА типа "Герань-2"; 5 fpv-дронов; 3 БпЛА (тип устанавливается). По его данным, есть повреждения в трех районах, в частности, электросетей и 4 автомобилей коммунального предприятия.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Электроэнергия
Олег Синегубов
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Купянск