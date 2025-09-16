Российский дрон вызвал масштабный пожар на агропредприятии в Харьковской области: показали последствия
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали агропредприятие в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области, вызвав пожар на площади 1000 кв. м. За сутки в регионе погиб один человек, пятеро пострадали от обстрелов.
В Харьковской области ночью российские войска совершили дроновую атаку на агропредприятие, произошел масштабный пожар, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"Пожар, площадью 1000 кв. м, возник на одном из агропредприятий на Харьковщине, из-за попадания российского БпЛА сегодня ночью", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ГСЧС, российские войска атаковали поселок Великий Бурлук Купянского района. "Горело складское здание. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ГСЧС, показав последствия.
Дополнение
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 12 населенных пунктов Харьковской области.
"В результате обстрелов один человек погиб, 5 - пострадали", - сообщил Синегубов в соцсетях.
По его словам, в городе Купянск погиб 62-летний мужчина; в поселке Боровая пострадали 71-летний, 40-летний и 48-летний мужчины; в селе Березовка пострадали 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Также к медикам обратились 67-летний и 71-летний мужчины, получившие ранения в Купянске 14 сентября.
Синегубов сообщил, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 3 КАБ; 2 БпЛА типа "Герань-2"; 5 fpv-дронов; 3 БпЛА (тип устанавливается). По его данным, есть повреждения в трех районах, в частности, электросетей и 4 автомобилей коммунального предприятия.