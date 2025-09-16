Один человек погиб и четверо ранены: последствия российских обстрелов Харьковской области
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Купянске погиб 61-летний мужчина. В селе Боровая FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, ранены 71-летний мужчина и его 40-летний сын.
В городе Купянск и соседних общинах Харьковской области в результате российских ударов погиб один человек и еще четверо получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Детали
По данным следствия, 15 сентября утром в результате обстрела в Купянске погиб 61-летний мужчина. В селе Боровая Изюмского района FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, ранения получили 71-летний мужчина и его 40-летний сын.
В 15:30 дроны атаковали село Тимофеевка Золочевской ОТГ Богодуховского района, повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и линии электросетей, пострадавших нет. В 19:00 беспилотник атаковал село Березовка Купянского района, ранения получили мужчина и женщина.
Под процессуальным руководством Купянской, Изюмской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины)
Напомним
Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, недавно войска РФ ударили ударным беспилотником по гражданскому автомобилю в Харьковской области. В результате атаки ранения получили три человека.
Кроме этого, 11 сентября в результате российских обстрелов Купянского района Харьковской области ранены десять человек, включая пятерых полицейских и двух медиков. Удары произошли по селам Осиново, Ковшаровка и Грушевка, повреждены служебный автомобиль полиции и скорая помощь.
