15 сентября, 17:38 • 23582 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 31377 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 26125 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 30522 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 32188 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 62336 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 38820 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33555 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36985 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59562 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Один человек погиб и четверо ранены: последствия российских обстрелов Харьковской области

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В результате российских обстрелов в Купянске погиб 61-летний мужчина. В селе Боровая FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, ранены 71-летний мужчина и его 40-летний сын.

Один человек погиб и четверо ранены: последствия российских обстрелов Харьковской области

В городе Купянск и соседних общинах Харьковской области в результате российских ударов погиб один человек и еще четверо получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 15 сентября утром в результате обстрела в Купянске погиб 61-летний мужчина. В селе Боровая Изюмского района FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, ранения получили 71-летний мужчина и его 40-летний сын.

В 15:30 дроны атаковали село Тимофеевка Золочевской ОТГ Богодуховского района, повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и линии электросетей, пострадавших нет. В 19:00 беспилотник атаковал село Березовка Купянского района, ранения получили мужчина и женщина.

Под процессуальным руководством Купянской, Изюмской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины)

- отметили в областной прокуратуре.

Напомним

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, недавно войска РФ ударили ударным беспилотником по гражданскому автомобилю в Харьковской области. В результате атаки ранения получили три человека.

Кроме этого, 11 сентября в результате российских обстрелов Купянского района Харьковской области ранены десять человек, включая пятерых полицейских и двух медиков. Удары произошли по селам Осиново, Ковшаровка и Грушевка, повреждены служебный автомобиль полиции и скорая помощь.

