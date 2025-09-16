В Николаевской области погиб водитель трактора в результате удара по фермерскому хозяйству - ОВА

$41.280.03
48.390.12
17:38 • 22015 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 28542 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 24562 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 29011 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 31005 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 61566 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 38455 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33410 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36851 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59392 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторожденийPhoto15 сентября, 14:15 • 16908 просмотра
Разоблачены иностранцы, вербовавшие детей в Украине для сексуальной эксплуатации: детали дела15 сентября, 15:01 • 9052 просмотра
Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен17:55 • 7478 просмотра
На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник18:37 • 10128 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа19:06 • 7650 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 38166 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 41908 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 36611 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 28015 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 28364 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 34268 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 40255 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 89901 просмотра
В Николаевской области погиб водитель трактора в результате удара по фермерскому хозяйству - ОВА

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В результате российского удара по фермерскому хозяйству в Черноморской общине Николаевской области погиб мужчина. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что атака была целенаправленной по гражданским.

В Николаевской области погиб водитель трактора в результате удара по фермерскому хозяйству - ОВА

В Черноморской общине Николаевской области в результате российского удара по фермерскому хозяйству погиб мужчина. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Несколько часов назад россияне атаковали фермерское хозяйство в Черноморской общине. Во время работы в поле погиб мужчина, водитель трактора

- отметил Ким.

Он подчеркнул, что атака была целенаправленной и направленной по гражданским, и оккупанты точно знали, куда бьют.

Напомним

В ночь на 16 сентября в результате российского удара по Запорожью погиб один человек и семеро получили ранения, среди них ребенок. Повреждены автомобили, здания и инфраструктура.

курск под массированным налетом беспилотников: в городе раздаются взрывы16.09.25, 00:30 • 2540 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Николаевская область
Виталий Ким
Запорожье