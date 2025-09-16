В Николаевской области погиб водитель трактора в результате удара по фермерскому хозяйству - ОВА
Киев • УНН
В результате российского удара по фермерскому хозяйству в Черноморской общине Николаевской области погиб мужчина. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что атака была целенаправленной по гражданским.
Несколько часов назад россияне атаковали фермерское хозяйство в Черноморской общине. Во время работы в поле погиб мужчина, водитель трактора
Он подчеркнул, что атака была целенаправленной и направленной по гражданским, и оккупанты точно знали, куда бьют.
Напомним
В ночь на 16 сентября в результате российского удара по Запорожью погиб один человек и семеро получили ранения, среди них ребенок. Повреждены автомобили, здания и инфраструктура.
