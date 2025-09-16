На Миколаївщині загинув водій трактора внаслідок удару по фермерському господарству - ОВА

У Чорноморській громаді Миколаївської області внаслідок російського удару по фермерському господарству загинув чоловік. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Декілька годин тому росіяни атакували фермерське господарство у Чорноморській громаді. Під час роботи в полі загинув чоловік, водій трактору - зазначив Кім.

Він підкреслив, що атака була цілеспрямованою та спрямованою по цивільних, і окупанти точно знали, куди бʼють.

Нагадаємо

У ніч проти 16 вересня внаслідок російського удару по Запоріжжю загинула одна людина та семеро отримали поранення, серед них дитина. Пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру.

