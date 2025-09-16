$41.280.03
17:38 • 22014 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 28541 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 24561 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 29010 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 31004 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 61565 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 38454 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33410 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36851 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 59392 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 61569 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу
На Миколаївщині загинув водій трактора внаслідок удару по фермерському господарству - ОВА

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Внаслідок російського удару по фермерському господарству в Чорноморській громаді Миколаївської області загинув чоловік. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що атака була цілеспрямованою по цивільних.

На Миколаївщині загинув водій трактора внаслідок удару по фермерському господарству - ОВА

У Чорноморській громаді Миколаївської області внаслідок російського удару по фермерському господарству загинув чоловік. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Декілька годин тому росіяни атакували фермерське господарство у Чорноморській громаді. Під час роботи в полі загинув чоловік, водій трактору

- зазначив Кім.

Він підкреслив, що атака була цілеспрямованою та спрямованою по цивільних, і окупанти точно знали, куди бʼють.

Нагадаємо

У ніч проти 16 вересня внаслідок російського удару по Запоріжжю загинула одна людина та семеро отримали поранення, серед них дитина. Пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру.

курськ під масованим нальотом безпілотників: у місті лунають вибухи16.09.25, 00:30 • 2546 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Миколаївська область
Віталій Кім
Запоріжжя