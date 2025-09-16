курськ під масованим нальотом безпілотників: у місті лунають вибухи
Київ • УНН
Російська влада заявила про масований наліт українських безпілотників на Курськ у ніч проти 16 вересня. Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи, а міноборони РФ заявило про знищення 24 БПЛА літакового типу.
У ніч проти 16 вересня російська влада заявила про масований наліт українських безпілотників на курськ. Місцеві повідомляють про гучні вибухи. Про це повідомляють росЗМІ та міноборони рф, передає УНН.
З 22.00 до 23.00 мск черговими засобами ППО знищено 24 українські безпілотні літальні апарати літакового типу над територією курської області
За повідомленнями з місцевих каналів, невідомі дрони атакують одразу кулька районів. Вже другу годину поспіль у місті лунають вибухи. У мережі також з’явилися відео моментів вибухів у небі над містом.
Нагадаємо
У ніч на 15 серпня курськ зазнав атаки невідомих дронів, що спричинило вибухи та пошкодження інфраструктури.
У рф пролунав вибух на залізничних коліях: є жертви, низка поїздів затримується13.09.25, 20:46 • 27594 перегляди