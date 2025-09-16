курськ під масованим нальотом безпілотників: у місті лунають вибухи

$41.280.03
17:38 • 18972 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 23743 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 22167 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 26725 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 29231 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 60099 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 37825 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33169 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36661 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 59114 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови ГенпрокурораPhoto15 вересня, 11:55
Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищPhoto15 вересня, 14:15
Викрито іноземців, які вербували дітей в Україні для сексуальної експлуатації: деталі справи15 вересня, 15:01
Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень 17:55
На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник18:37
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу19:06
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт15 вересня, 08:30
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Китай
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
Bild
The New York Times

курськ під масованим нальотом безпілотників: у місті лунають вибухи

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Російська влада заявила про масований наліт українських безпілотників на Курськ у ніч проти 16 вересня. Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи, а міноборони РФ заявило про знищення 24 БПЛА літакового типу.

курськ під масованим нальотом безпілотників: у місті лунають вибухи

У ніч проти 16 вересня російська влада заявила про масований наліт українських безпілотників на курськ. Місцеві повідомляють про гучні вибухи. Про це повідомляють росЗМІ та міноборони рф, передає УНН.

З 22.00 до 23.00 мск черговими засобами ППО знищено 24 українські безпілотні літальні апарати літакового типу над територією курської області

- заявили в мінобороні.

За повідомленнями з місцевих каналів, невідомі дрони атакують одразу кулька районів. Вже другу годину поспіль у місті лунають вибухи. У мережі також з’явилися відео моментів вибухів у небі над містом.

Нагадаємо

У ніч на 15 серпня курськ зазнав атаки невідомих дронів, що спричинило вибухи та пошкодження інфраструктури.

У рф пролунав вибух на залізничних коліях: є жертви, низка поїздів затримується13.09.25, 20:46 • 27594 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Курськ
Курська область