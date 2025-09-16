курськ під масованим нальотом безпілотників: у місті лунають вибухи

У ніч проти 16 вересня російська влада заявила про масований наліт українських безпілотників на курськ. Місцеві повідомляють про гучні вибухи. Про це повідомляють росЗМІ та міноборони рф, передає УНН.

З 22.00 до 23.00 мск черговими засобами ППО знищено 24 українські безпілотні літальні апарати літакового типу над територією курської області