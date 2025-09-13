У рф пролунав вибух на залізничних коліях: є жертви, низка поїздів затримується
УНН
В Орловській області на залізничних коліях виявили вибухові пристрої. Під час підриву одного з них загинуло двоє людей, ще одна поранена, що спричинило затримку низки поїздів.
В Орловській області, рф, пролунав вибух на залізничних коліях. За попередніми даними, щонайменше двоє людей загинули, передає УНН із посиланням на Baza.
Деталі
Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що під час перевірки залізничних колій на перегоні Малоархангельськ — Глазунівка було виявлено вибухові пристрої, під час підриву одного з них загинуло двоє людей, одна поранена.
Згодом пресслужба Московської залізниці повідомила, що у зв'язку з проведенням оперативних заходів на перегоні Малоархангельськ — Глазунівка в Орловській області в дорозі затримуються такі поїзди: № 742 Білгород-Москва, № 143 Москва-Кисловодськ, № 741 Москва-Бєлгород, № 726 Курськ-Москва, № 726 Білгород, №6336 Курськ-Орел, №6338 Курськ-Орел, №6337 Орел-Курськ, №119 Санкт-Петербург-Бєлгород.
Також затримується відправлення поїзда №726 Курськ-Москва. Максимальний час затримки поїздів становить до 4 годин 30 хвилин.
