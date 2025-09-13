$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 8230 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 16414 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 28127 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 32139 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 46561 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 32769 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 49411 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 54068 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36865 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36123 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Публікації
Ексклюзиви
У рф пролунав вибух на залізничних коліях: є жертви, низка поїздів затримується

Київ • УНН

 • 160 перегляди

В Орловській області на залізничних коліях виявили вибухові пристрої. Під час підриву одного з них загинуло двоє людей, ще одна поранена, що спричинило затримку низки поїздів.

У рф пролунав вибух на залізничних коліях: є жертви, низка поїздів затримується

В Орловській області, рф, пролунав вибух на залізничних коліях. За попередніми даними, щонайменше двоє людей загинули, передає УНН із посиланням на Baza.

Деталі

Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що під час перевірки залізничних колій на перегоні Малоархангельськ — Глазунівка було виявлено вибухові пристрої, під час підриву одного з них загинуло двоє людей, одна поранена.

Згодом пресслужба Московської залізниці повідомила, що у зв'язку з проведенням оперативних заходів на перегоні Малоархангельськ — Глазунівка в Орловській області в дорозі затримуються такі поїзди: № 742 Білгород-Москва, № 143 Москва-Кисловодськ, № 741 Москва-Бєлгород, № 726 Курськ-Москва, № 726 Білгород, №6336 Курськ-Орел, №6338 Курськ-Орел, №6337 Орел-Курськ, №119 Санкт-Петербург-Бєлгород.

Також затримується відправлення поїзда №726 Курськ-Москва. Максимальний час затримки поїздів становить до 4 годин 30 хвилин.

НПЗ "Башнафта-Новойл" в Уфі атакували дрони ГУР, спричинивши потужні вибухи та пожежу - джерело13.09.25, 19:07 • 2442 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Курськ