В рф прогремел взрыв на железнодорожных путях: есть жертвы, ряд поездов задерживается

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
14:03 • 8308 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 16490 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 28223 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 32200 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 46635 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 32796 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 49464 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 54109 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36874 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36131 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии13 сентября, 08:37 • 14005 просмотра
Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю в Хмельницкой области, суд арестовал подозреваемыхPhoto13 сентября, 09:28 • 13475 просмотра
Трамп назвал условие, при котором готов ввести серьезные санкции против РФ13 сентября, 11:29 • 4516 просмотра
Китай предупредил Великобританию и США из-за прохода кораблей через Тайваньский пролив12:17 • 8620 просмотра
Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рфPhotoVideo13:04 • 8642 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 28223 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 27227 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 29107 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 49464 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 27621 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Илон Маск
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Люблин
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo14:46 • 3376 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 54113 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 43993 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 91829 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 52457 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

В рф прогремел взрыв на железнодорожных путях: есть жертвы, ряд поездов задерживается

Киев • УНН

 • 244 просмотра

В Орловской области на железнодорожных путях обнаружили взрывные устройства. При подрыве одного из них погибли два человека, еще один ранен, что повлекло задержку ряда поездов.

В рф прогремел взрыв на железнодорожных путях: есть жертвы, ряд поездов задерживается

В Орловской области, рф, прогремел взрыв на железнодорожных путях. По предварительным данным, по меньшей мере два человека погибли, передает УНН со ссылкой на Baza.

Детали

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что во время проверки железнодорожных путей на перегоне Малоархангельск — Глазуновка были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли два человека, один ранен.

Впоследствии пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области в пути задерживаются следующие поезда: № 742 Белгород-Москва, № 143 Москва-Кисловодск, № 741 Москва-Белгород, № 726 Курск-Москва, № 726 Белгород, №6336 Курск-Орел, №6338 Курск-Орел, №6337 Орел-Курск, №119 Санкт-Петербург-Белгород.

Также задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва. Максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут.

НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе атаковали дроны ГУР, вызвав мощные взрывы и пожар - источник13.09.25, 19:07 • 2492 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Курск