В рф прогремел взрыв на железнодорожных путях: есть жертвы, ряд поездов задерживается
Киев • УНН
В Орловской области на железнодорожных путях обнаружили взрывные устройства. При подрыве одного из них погибли два человека, еще один ранен, что повлекло задержку ряда поездов.
В Орловской области, рф, прогремел взрыв на железнодорожных путях. По предварительным данным, по меньшей мере два человека погибли, передает УНН со ссылкой на Baza.
Детали
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что во время проверки железнодорожных путей на перегоне Малоархангельск — Глазуновка были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли два человека, один ранен.
Впоследствии пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области в пути задерживаются следующие поезда: № 742 Белгород-Москва, № 143 Москва-Кисловодск, № 741 Москва-Белгород, № 726 Курск-Москва, № 726 Белгород, №6336 Курск-Орел, №6338 Курск-Орел, №6337 Орел-Курск, №119 Санкт-Петербург-Белгород.
Также задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва. Максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут.
НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе атаковали дроны ГУР, вызвав мощные взрывы и пожар - источник13.09.25, 19:07 • 2492 просмотра