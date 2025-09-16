курск под массированным налетом беспилотников: в городе раздаются взрывы

$41.280.03
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 25536 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 23081 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 27602 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 29926 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 60683 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 38075 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33267 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36730 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59214 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторожденийPhoto15 сентября, 14:15 • 16288 просмотра
Разоблачены иностранцы, вербовавшие детей в Украине для сексуальной эксплуатации: детали дела15 сентября, 15:01 • 7792 просмотра
Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен17:55 • 6090 просмотра
На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник18:37 • 8924 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа19:06 • 5542 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа19:06 • 5658 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 37488 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 41270 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака

15 сентября, 05:44 • 60680 просмотра
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 60680 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 36082 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Александр Сырский
Александр Усик
Украина
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
Запорожье
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 27643 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 27991 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 33938 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 39943 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 89567 просмотра
Еврофайтер Тайфун
ТикТок
Ручная граната
Бильд
Нью-Йорк Таймс

курск под массированным налетом беспилотников: в городе раздаются взрывы

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Российские власти заявили о массированном налете украинских беспилотников на курск в ночь на 16 сентября. Местные жители сообщают о громких взрывах, а минобороны рф заявило об уничтожении 24 БПЛА самолетного типа.

курск под массированным налетом беспилотников: в городе раздаются взрывы

В ночь на 16 сентября российские власти заявили о массированном налете украинских беспилотников на курск. Местные сообщают о громких взрывах. Об этом сообщают росСМИ и минобороны рф, передает УНН.

С 22.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией курской области

- заявили в минобороны.

По сообщениям из местных каналов, неизвестные дроны атакуют сразу несколько районов. Уже второй час подряд в городе раздаются взрывы. В сети также появились видео моментов взрывов в небе над городом.

Напомним

В ночь на 15 августа курск подвергся атаке неизвестных дронов, что повлекло за собой взрывы и повреждения инфраструктуры.

В рф прогремел взрыв на железнодорожных путях: есть жертвы, ряд поездов задерживается13.09.25, 20:46 • 27600 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Курск
Курская область