курск под массированным налетом беспилотников: в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
Российские власти заявили о массированном налете украинских беспилотников на курск в ночь на 16 сентября. Местные жители сообщают о громких взрывах, а минобороны рф заявило об уничтожении 24 БПЛА самолетного типа.
С 22.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией курской области
По сообщениям из местных каналов, неизвестные дроны атакуют сразу несколько районов. Уже второй час подряд в городе раздаются взрывы. В сети также появились видео моментов взрывов в небе над городом.
Напомним
В ночь на 15 августа курск подвергся атаке неизвестных дронов, что повлекло за собой взрывы и повреждения инфраструктуры.
