Одна людина загинула та четверо поранених: наслідки російських обстрілів по Харківщині

У місті Куп’янськ та сусідніх громадах Харківської області внаслідок російських ударів загинула одна людина та ще четверо зазнали поранень. Про це пише УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 15 вересня вранці внаслідок обстрілу у Куп’янську загинув 61-річний чоловік. У селі Борова Ізюмського району FPV-дрон влучив у цивільне авто, поранення отримали 71-річний чоловік та його 40-річний син.

О 15:30 дрони атакували село Тимофіївка Золочівської ОТГ Богодухівського району, пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди та лінії електромереж, постраждалих немає. О 19:00 безпілотник атакував село Березівка Куп’янського району, поранення отримали чоловік і жінка.

За процесуального керівництва Куп’янської, Ізюмської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)