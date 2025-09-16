$41.280.03
15 вересня, 17:38 • 23599 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 31409 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 26139 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 30535 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 32201 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 62342 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 38825 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33556 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36985 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 59563 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Одна людина загинула та четверо поранених: наслідки російських обстрілів по Харківщині

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Внаслідок російських обстрілів у Куп’янську загинув 61-річний чоловік. У селі Борова FPV-дрон влучив у цивільне авто, поранено 71-річного чоловіка та його 40-річного сина.

Одна людина загинула та четверо поранених: наслідки російських обстрілів по Харківщині

У місті Куп’янськ та сусідніх громадах Харківської області внаслідок російських ударів загинула одна людина та ще четверо зазнали поранень. Про це пише УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

За даними слідства, 15 вересня вранці внаслідок обстрілу у Куп’янську загинув 61-річний чоловік. У селі Борова Ізюмського району FPV-дрон влучив у цивільне авто, поранення отримали 71-річний чоловік та його 40-річний син.

О 15:30 дрони атакували село Тимофіївка Золочівської ОТГ Богодухівського району, пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди та лінії електромереж, постраждалих немає. О 19:00 безпілотник атакував село Березівка Куп’янського району, поранення отримали чоловік і жінка.

За процесуального керівництва Куп’янської, Ізюмської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)

- зазначили в обласній прокуратурі.

Нагадаємо

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, нещодавно війська рф вдарили ударним безпілотником по цивільному авто у Харківській області. В результаті атаки поранення отримали троє людей.

Окрім цього, 11 вересня внаслідок російських обстрілів Куп'янського району Харківської області поранено десять людей, включаючи п'ятьох поліцейських та двох медиків. Удари відбулися по селах Осиново, Ківшарівка та Грушівка, пошкоджено службовий автомобіль поліції та швидку допомогу.

Вероніка Марченко

