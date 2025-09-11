Внаслідок атак рф на Купʼянщині постраждали 10 людей, серед них поліцейські та медики - прокуратура
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Куп'янського району Харківської області поранено десять людей, включаючи п'ятьох поліцейських та двох медиків. Удари відбулися по селах Осиново, Ківшарівка та Грушівка, пошкоджено службовий автомобіль поліції та швидку допомогу.
Деталі
За даними слідства, 11 вересня, близько 9:20 ранку, в селі Осиново ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль поліції. Поранення та травми отримали п’ятеро правоохоронців. Вже о 9:30 окупанти відкрили артилерійський вогонь по селищу Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги, постраждали двоє медиків.
Згодом, близько 10:30 ранку, авіаційного удару зазнало село Грушівка. Там поранення отримали дві жінки - 54 та 83 років, а також 50-річний чоловік. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.
Досудові розслідування за фактами воєнних злочинів відкриті за ч. 1 ст. 438 КК України.
Нагадаємо
У Куп'янському районі Харківської області двоє хлопців 11 та 12 років отримали тяжкі поранення від вибуху. Поліція закликає дотримуватися правил поводження з підозрілими знахідками.
