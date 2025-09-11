Внаслідок атак рф на Купʼянщині постраждали 10 людей, серед них поліцейські та медики - прокуратура

Внаслідок російських обстрілів та ударів по Купʼянському району Харківської області поранення отримали десятеро людей, серед них п’ятеро поліцейських та двоє медпрацівників. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 11 вересня, близько 9:20 ранку, в селі Осиново ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль поліції. Поранення та травми отримали п’ятеро правоохоронців. Вже о 9:30 окупанти відкрили артилерійський вогонь по селищу Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги, постраждали двоє медиків.

Згодом, близько 10:30 ранку, авіаційного удару зазнало село Грушівка. Там поранення отримали дві жінки - 54 та 83 років, а також 50-річний чоловік. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

Досудові розслідування за фактами воєнних злочинів відкриті за ч. 1 ст. 438 КК України.

Нагадаємо

У Куп'янському районі Харківської області двоє хлопців 11 та 12 років отримали тяжкі поранення від вибуху. Поліція закликає дотримуватися правил поводження з підозрілими знахідками.

