19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Внаслідок атак рф на Купʼянщині постраждали 10 людей, серед них поліцейські та медики - прокуратура

Київ

 • 32 перегляди

Внаслідок російських обстрілів Куп'янського району Харківської області поранено десять людей, включаючи п'ятьох поліцейських та двох медиків. Удари відбулися по селах Осиново, Ківшарівка та Грушівка, пошкоджено службовий автомобіль поліції та швидку допомогу.

Внаслідок атак рф на Купʼянщині постраждали 10 людей, серед них поліцейські та медики - прокуратура

Внаслідок російських обстрілів та ударів по Купʼянському району Харківської області поранення отримали десятеро людей, серед них п’ятеро поліцейських та двоє медпрацівників. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 11 вересня, близько 9:20 ранку, в селі Осиново ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль поліції. Поранення та травми отримали п’ятеро правоохоронців. Вже о 9:30 окупанти відкрили артилерійський вогонь по селищу Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги, постраждали двоє медиків.

Згодом, близько 10:30 ранку, авіаційного удару зазнало село Грушівка. Там поранення отримали дві жінки - 54 та 83 років, а також 50-річний чоловік. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

Досудові розслідування за фактами воєнних злочинів відкриті за ч. 1 ст. 438 КК України.

Нагадаємо

У Куп'янському районі Харківської області двоє хлопців 11 та 12 років отримали тяжкі поранення від вибуху. Поліція закликає дотримуватися правил поводження з підозрілими знахідками.

російський дрон атакував працівників ремонтно-дорожньої служби на Харківщині, є жертви04.09.25, 22:53 • 4099 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Харківська область