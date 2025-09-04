російський дрон атакував працівників ремонтно-дорожньої служби на Харківщині, є жертви

$41.370.01
17:30 • 8568 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
14:39 • 16846 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 18758 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 23144 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 27571 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 25465 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 21361 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 44915 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 40918 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 43718 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту18:50 • 3118 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 29397 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 23826 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 44915 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 42321 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 12766 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 29397 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 13971 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 19649 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 21659 перегляди
російський дрон атакував працівників ремонтно-дорожньої служби на Харківщині, є жертви

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Російський дрон атакував село Хотімля на Харківщині, влучивши в працівників ремонтно-дорожньої служби. Загинули троє людей, серед них 25-річна жінка, ще двоє чоловіків госпіталізовані з пораненнями.

російський дрон атакував працівників ремонтно-дорожньої служби на Харківщині, є жертви

Армія рф атакувала дроном село Хотімля на Харківщині. Під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби. Відомо про трьох загиблих та двох поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Близько 21.30 ворог атакував БпЛА с. Хотімля Старосалтівської громади.  Внаслідок "прильоту" ворожого дрону загинули двоє 40-річних чоловіків. Також зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога 

- повідомив Синєгубов.

За попередньою інформацією, зазначив Синєгубов, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.

Також загинула 25-річна цивільна жінка 

- додав голова Харківської ОВА.

Україна створює ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням" - Сирський

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область