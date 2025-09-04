російський дрон атакував працівників ремонтно-дорожньої служби на Харківщині, є жертви
Київ • УНН
Російський дрон атакував село Хотімля на Харківщині, влучивши в працівників ремонтно-дорожньої служби. Загинули троє людей, серед них 25-річна жінка, ще двоє чоловіків госпіталізовані з пораненнями.
Армія рф атакувала дроном село Хотімля на Харківщині. Під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби. Відомо про трьох загиблих та двох поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Близько 21.30 ворог атакував БпЛА с. Хотімля Старосалтівської громади. Внаслідок "прильоту" ворожого дрону загинули двоє 40-річних чоловіків. Також зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога
За попередньою інформацією, зазначив Синєгубов, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.
Також загинула 25-річна цивільна жінка
