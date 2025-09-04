російський дрон атакував працівників ремонтно-дорожньої служби на Харківщині, є жертви

Армія рф атакувала дроном село Хотімля на Харківщині. Під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби. Відомо про трьох загиблих та двох поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Близько 21.30 ворог атакував БпЛА с. Хотімля Старосалтівської громади. Внаслідок "прильоту" ворожого дрону загинули двоє 40-річних чоловіків. Також зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога - повідомив Синєгубов.

За попередньою інформацією, зазначив Синєгубов, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.

Також загинула 25-річна цивільна жінка - додав голова Харківської ОВА.

