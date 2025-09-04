$41.370.01
17:30 • 8630 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
14:39 • 16910 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 18809 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 23189 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 27602 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 25490 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 21377 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 44950 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 40930 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 43732 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть18:50 • 3180 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 29452 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 23855 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 44949 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 42349 просмотра
российский дрон атаковал работников ремонтно-дорожной службы на Харьковщине, есть жертвы

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Российский дрон атаковал село Хотимля на Харьковщине, попав в работников ремонтно-дорожной службы. Погибли три человека, среди них 25-летняя женщина, еще двое мужчин госпитализированы с ранениями.

российский дрон атаковал работников ремонтно-дорожной службы на Харьковщине, есть жертвы

Армия рф атаковала дроном село Хотимля на Харьковщине. Под ударом оказались работники ремонтно-дорожной службы. Известно о трех погибших и двух раненых. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Около 21.30 враг атаковал БпЛА с. Хотимля Старосалтовской громады. В результате "прилета" вражеского дрона погибли двое 40-летних мужчин. Также получили ранения 32-летний и 47-летний мужчины. Пострадавших госпитализировали. Им оказывается вся необходимая помощь

- сообщил Синегубов.

По предварительной информации, отметил Синегубов, под ударом оказались работники ремонтно-дорожной службы.

Также погибла 25-летняя гражданская женщина

- добавил глава Харьковской ОВА.

Украина создает эшелонированную систему противодействия вражеским "шахедам" и "гераням" - Сырский04.09.25, 20:25 • 3186 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область