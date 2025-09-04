российский дрон атаковал работников ремонтно-дорожной службы на Харьковщине, есть жертвы
Киев • УНН
Российский дрон атаковал село Хотимля на Харьковщине, попав в работников ремонтно-дорожной службы. Погибли три человека, среди них 25-летняя женщина, еще двое мужчин госпитализированы с ранениями.
Армия рф атаковала дроном село Хотимля на Харьковщине. Под ударом оказались работники ремонтно-дорожной службы. Известно о трех погибших и двух раненых. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Около 21.30 враг атаковал БпЛА с. Хотимля Старосалтовской громады. В результате "прилета" вражеского дрона погибли двое 40-летних мужчин. Также получили ранения 32-летний и 47-летний мужчины. Пострадавших госпитализировали. Им оказывается вся необходимая помощь
По предварительной информации, отметил Синегубов, под ударом оказались работники ремонтно-дорожной службы.
Также погибла 25-летняя гражданская женщина
