На Харківщині двоє дітей підірвалися на невідомому предметі
Київ • УНН
У Куп'янському районі Харківської області двоє хлопців 11 та 12 років отримали тяжкі поранення від вибуху. Поліція закликає дотримуватися правил поводження з підозрілими знахідками.
У Куп’янському районі Харківської області двоє хлопців 11 та 12 років зазнали тяжких поранень унаслідок вибуху небезпечного предмета. Про це повідомляє поліції Харківської області, пише УНН.
Нагадаємо
російські окупанти скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині. Понад 20 людей загинули під час отримання пенсійних виплат.
