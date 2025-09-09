На Харківщині двоє дітей підірвалися на невідомому предметі

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 25988 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони Photo
Ексклюзив
07:10 • 36215 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 33526 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 21922 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 20743 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 23640 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 36205 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 48776 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28470 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49399 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
62%
753мм
Популярнi новини
Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня9 вересня, 00:42 • 20461 перегляди
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto9 вересня, 01:19 • 23128 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 24765 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 21467 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 19707 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 19752 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 36215 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 33526 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 48776 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 40839 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Сі Цзіньпін
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 14379 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 24973 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 24237 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 92974 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 50587 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Truth Social
Tesla Model Y

На Харківщині двоє дітей підірвалися на невідомому предметі

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Куп'янському районі Харківської області двоє хлопців 11 та 12 років отримали тяжкі поранення від вибуху. Поліція закликає дотримуватися правил поводження з підозрілими знахідками.

На Харківщині двоє дітей підірвалися на невідомому предметі

У Куп’янському районі Харківської області двоє хлопців 11 та 12 років зазнали тяжких поранень унаслідок вибуху небезпечного предмета. Про це повідомляє поліції Харківської області, пише УНН.

У Куп’янському районі двоє дітей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета: поліція закликає дотримуватися правил поводження з підозрілими знахідками

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

російські окупанти скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині. Понад 20 людей загинули під час отримання пенсійних виплат.

Україна ризикує залишитися без достатніх засобів ППО через уповільнення поставок зі США - FT09.09.25, 10:07 • 2060 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Харківська область