Україна ризикує залишитися без достатніх засобів ППО через уповільнення поставок зі США - FT

Україна може не отримати вчасно засоби потиповітряної оборони через затримки поставок зі Сполучених Штатів, а це стало особливо критичним у момент, коли рф суттєво посилила авіаудари по українських містах. Про це повідомляють західні та українські чиновники, інформує Financial Times, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, проблеми виникли після перегляду американським Міноборони програм підтримки, унаслідок чого з червня поставки стали нерегулярними й меншими, ніж очікувалося.

Це лише питання часу, коли боєприпаси закінчаться – заявив співрозмовник FT, знайомий із логістикою постачань ППО з США.

Особливе занепокоєння викликає те, що ракети, закуплені напряму у виробників у межах програми Ukraine Security Assistance Initiative, виготовляються партіями, тож між відвантаженнями виникають значні паузи. Частково допомогу намагаються компенсувати європейські союзники, які почали надсилати свої системи ППО та закуповувати додаткові в США, однак ця підтримка надходить поступово.

Загострення ситуації відбулося після масованої атаки рф у неділю – найбільшої з початку повномасштабного вторгнення. росія випустила 805 дронів Shahed та їхніх приманок, а також 13 крилатих і балістичних ракет, внаслідок чого загинули люди. Уперше за війну ударом "Іскандера" було пошкоджено будівлю Кабміну.

Я бачила це на власні очі: путін знає, що робить. Це був удар у саме серце українського уряду – заявила посол ЄС у Києві Катаріна Матернова.

США тим часом сповільнили відвантаження ракет-перехоплювачів Pac-3 для Patriot, десятків ПЗРК Stinger, високоточних артилерійських снарядів, а також понад сотні ракет Hellfire та AIM для систем NASAMS і винищувачів F-16. За словами українських посадовців, витрати боєприпасів для відбиття масованих атак перевищують темпи їхнього поповнення.

У Вашингтоні офіційно заперечують, що Київ позбавляють критично необхідної зброї.

Повідомлення, що ми позбавляємо Київ життєво важливих боєприпасів для ППО, є відверто неправдивим. Міністерство оборони дуже ретельно працює над тим, щоб забезпечити потреби України – наголосив для FT співрозмовник із Білого дому.

Водночас він підкреслив, що президент Дональд Трамп вимагає, аби європейські країни активніше підтримували Київ, зокрема відмовлялися від російської нафти та тиснули на держави, що фінансують війну.

Певне полегшення у постачанні боєприпасів для систем ППО очікується завдяки угоді, досягнутій у серпні на саміті в Білому домі: європейські союзники почали купувати для України американську зброю на суму $2 млрд, у тому числі для посилення ППО. За словами глави ОП Андрія Єрмака, ця домовленість стала "переломним моментом". Зеленський уточнив, що Київ прагне залучати щонайменше $1 млрд на місяць для зміцнення обороноздатності.

Нагадаємо

Вночі 9 вересня російські окупанти атакували Україну 84 БПЛА різних типів. Сили ППО знищили 60 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.