Украина рискует остаться без достаточных средств ПВО из-за замедления поставок из США - FT

Украина может не получить вовремя средства противовоздушной обороны из-за задержек поставок из Соединенных Штатов, а это стало особенно критичным в момент, когда РФ существенно усилила авиаудары по украинским городам. Об этом сообщают западные и украинские чиновники, информирует Financial Times, пишет УНН.

Детали

По данным источников, проблемы возникли после пересмотра американским Минобороны программ поддержки, в результате чего с июня поставки стали нерегулярными и меньшими, чем ожидалось.

Это лишь вопрос времени, когда боеприпасы закончатся – заявил собеседник FT, знакомый с логистикой поставок ПВО из США.

Особое беспокойство вызывает то, что ракеты, закупленные напрямую у производителей в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative, изготавливаются партиями, поэтому между отгрузками возникают значительные паузы. Частично помощь пытаются компенсировать европейские союзники, которые начали присылать свои системы ПВО и закупать дополнительные в США, однако эта поддержка поступает постепенно.

российский террор против Украины вышел на новый уровень - МИД Австрии

Обострение ситуации произошло после массированной атаки РФ в воскресенье – крупнейшей с начала полномасштабного вторжения. Россия выпустила 805 дронов Shahed и их приманок, а также 13 крылатых и баллистических ракет, в результате чего погибли люди. Впервые за войну ударом "Искандера" было повреждено здание Кабмина.

Я видела это своими глазами: путин знает, что делает. Это был удар в самое сердце украинского правительства – заявила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова.

США тем временем замедлили отгрузку ракет-перехватчиков Pac-3 для Patriot, десятков ПЗРК Stinger, высокоточных артиллерийских снарядов, а также более сотни ракет Hellfire и AIM для систем NASAMS и истребителей F-16. По словам украинских чиновников, расходы боеприпасов для отражения массированных атак превышают темпы их пополнения.

В Вашингтоне официально отрицают, что Киев лишают критически необходимого оружия.

Сообщение, что мы лишаем Киев жизненно важных боеприпасов для ПВО, является откровенно ложным. Министерство обороны очень тщательно работает над тем, чтобы обеспечить потребности Украины – подчеркнул для FT собеседник из Белого дома.

В то же время он подчеркнул, что президент Дональд Трамп требует, чтобы европейские страны активнее поддерживали Киев, в частности отказывались от российской нефти и давили на государства, финансирующие войну.

США и Украина обсуждают соглашение об оружии на 100 миллиардов долларов - NBC News

Некоторое облегчение в поставках боеприпасов для систем ПВО ожидается благодаря соглашению, достигнутому в августе на саммите в Белом доме: европейские союзники начали покупать для Украины американское оружие на сумму $2 млрд, в том числе для усиления ПВО. По словам главы ОП Андрея Ермака, эта договоренность стала "переломным моментом". Зеленский уточнил, что Киев стремится привлекать не менее $1 млрд в месяц для укрепления обороноспособности.

Напомним

Ночью 9 сентября российские оккупанты атаковали Украину 84 БПЛА различных типов. Силы ПВО уничтожили 60 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.