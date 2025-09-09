$41.220.13
Эксклюзив
07:10 • 214 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 866 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 2244 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 5984 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 17453 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 31510 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 35232 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 27474 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 47890 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 26950 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Фейковые новости
9К720 Искандер
Шахед-136
Financial Times
Таймс

Украина рискует остаться без достаточных средств ПВО из-за замедления поставок из США - FT

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Украина может остаться без достаточных средств ПВО из-за нерегулярных поставок из США, что совпало с усилением авиаударов РФ. Западные и украинские чиновники бьют тревогу, поскольку запасы боеприпасов иссякают быстрее, чем пополняются.

Украина рискует остаться без достаточных средств ПВО из-за замедления поставок из США - FT

Украина может не получить вовремя средства противовоздушной обороны из-за задержек поставок из Соединенных Штатов, а это стало особенно критичным в момент, когда РФ существенно усилила авиаудары по украинским городам. Об этом сообщают западные и украинские чиновники, информирует Financial Times, пишет УНН.

Детали

По данным источников, проблемы возникли после пересмотра американским Минобороны программ поддержки, в результате чего с июня поставки стали нерегулярными и меньшими, чем ожидалось.

Это лишь вопрос времени, когда боеприпасы закончатся

– заявил собеседник FT, знакомый с логистикой поставок ПВО из США.

Особое беспокойство вызывает то, что ракеты, закупленные напрямую у производителей в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative, изготавливаются партиями, поэтому между отгрузками возникают значительные паузы. Частично помощь пытаются компенсировать европейские союзники, которые начали присылать свои системы ПВО и закупать дополнительные в США, однако эта поддержка поступает постепенно.

российский террор против Украины вышел на новый уровень - МИД Австрии08.09.25, 02:38 • 3552 просмотра

Обострение ситуации произошло после массированной атаки РФ в воскресенье – крупнейшей с начала полномасштабного вторжения. Россия выпустила 805 дронов Shahed и их приманок, а также 13 крылатых и баллистических ракет, в результате чего погибли люди. Впервые за войну ударом "Искандера" было повреждено здание Кабмина.

Я видела это своими глазами: путин знает, что делает. Это был удар в самое сердце украинского правительства

– заявила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова.

США тем временем замедлили отгрузку ракет-перехватчиков Pac-3 для Patriot, десятков ПЗРК Stinger, высокоточных артиллерийских снарядов, а также более сотни ракет Hellfire и AIM для систем NASAMS и истребителей F-16. По словам украинских чиновников, расходы боеприпасов для отражения массированных атак превышают темпы их пополнения.

В Вашингтоне официально отрицают, что Киев лишают критически необходимого оружия.

Сообщение, что мы лишаем Киев жизненно важных боеприпасов для ПВО, является откровенно ложным. Министерство обороны очень тщательно работает над тем, чтобы обеспечить потребности Украины

– подчеркнул для FT собеседник из Белого дома.

В то же время он подчеркнул, что президент Дональд Трамп требует, чтобы европейские страны активнее поддерживали Киев, в частности отказывались от российской нефти и давили на государства, финансирующие войну.

США и Украина обсуждают соглашение об оружии на 100 миллиардов долларов - NBC News06.09.25, 00:28 • 4120 просмотров

Некоторое облегчение в поставках боеприпасов для систем ПВО ожидается благодаря соглашению, достигнутому в августе на саммите в Белом доме: европейские союзники начали покупать для Украины американское оружие на сумму $2 млрд, в том числе для усиления ПВО. По словам главы ОП Андрея Ермака, эта договоренность стала "переломным моментом". Зеленский уточнил, что Киев стремится привлекать не менее $1 млрд в месяц для укрепления обороноспособности.

Напомним

Ночью 9 сентября российские оккупанты атаковали Украину 84 БПЛА различных типов. Силы ПВО уничтожили 60 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Степан Гафтко

