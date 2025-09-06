США и Украина обсуждают соглашение об оружии на 100 миллиардов долларов - NBC News

Соединенные Штаты Америки обсуждают с Украиной соглашение о приобретении американского оружия. Его сумма может составить 100 миллиардов долларов, сообщает NBC News со ссылкой на неназванного американского чиновника, информирует УНН.

Согласно соглашению, Киев сможет покупать американское оружие, а в обмен на это США получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.

По данным издания, американскую сторону на этих переговорах представляет генерал ВВС Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов. Соглашение является одним из элементов более широкого обсуждения, в котором речь идет о сдерживании России, обучении украинских военных и сотрудничестве в оборонной промышленности.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт не уточнила деталей этого плана.

Президент Трамп является тем, кто принимает решения. Из уважения к текущим дипломатическим переговорам Белый дом не собирается опережать его в этих важных вопросах