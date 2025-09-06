США и Украина обсуждают соглашение об оружии на 100 миллиардов долларов - NBC News
Киев • УНН
США и Украина ведут переговоры о сделке по приобретению американского оружия на сумму 100 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает обмен интеллектуальной собственностью на передовые украинские системы.
Соединенные Штаты Америки обсуждают с Украиной соглашение о приобретении американского оружия. Его сумма может составить 100 миллиардов долларов, сообщает NBC News со ссылкой на неназванного американского чиновника, информирует УНН.
Детали
Согласно соглашению, Киев сможет покупать американское оружие, а в обмен на это США получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.
По данным издания, американскую сторону на этих переговорах представляет генерал ВВС Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов. Соглашение является одним из элементов более широкого обсуждения, в котором речь идет о сдерживании России, обучении украинских военных и сотрудничестве в оборонной промышленности.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт не уточнила деталей этого плана.
Президент Трамп является тем, кто принимает решения. Из уважения к текущим дипломатическим переговорам Белый дом не собирается опережать его в этих важных вопросах
Напомним
По информации Aviation Week, передача Украине от США первой пробной партии из 10 ракет ERAM ожидается уже в октябре этого года. Поставки боеприпасов увеличенной дальности не только открывают новый канал поставки дальнобойного оружия, но и представляют новую парадигму скорости приобретения, разработки и массового производства воздушных ракет для Пентагона.
