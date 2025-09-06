США и Украина обсуждают соглашение об оружии на 100 миллиардов долларов - NBC News

$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 9078 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35 • 15725 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 20716 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 18131 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 30889 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 39583 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 34753 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 63000 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 45785 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 56896 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.2м/с
64%
755мм
Популярные новости
США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине, но есть определенные условия - NBC5 сентября, 12:20 • 12958 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 21514 просмотра
Не только Рязанский НПЗ: в Генштабе рассказали обо всех объектах РФ, которые украинские военные поразили в ночь на 5 сентября5 сентября, 12:25 • 11901 просмотра
Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ5 сентября, 14:18 • 11644 просмотра
Спецназ ВМС спас четырех украинских военных, которые более трех лет скрывались на оккупированных территорияхVideo19:05 • 7460 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 20718 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 21535 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 45762 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 63000 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 44965 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Ужгород
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 32670 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 82131 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 31719 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 36381 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 37644 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Таймс
Financial Times
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М

США и Украина обсуждают соглашение об оружии на 100 миллиардов долларов - NBC News

Киев • УНН

 • 6 просмотра

США и Украина ведут переговоры о сделке по приобретению американского оружия на сумму 100 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает обмен интеллектуальной собственностью на передовые украинские системы.

США и Украина обсуждают соглашение об оружии на 100 миллиардов долларов - NBC News

Соединенные Штаты Америки обсуждают с Украиной соглашение о приобретении американского оружия. Его сумма может составить 100 миллиардов долларов, сообщает NBC News со ссылкой на неназванного американского чиновника, информирует УНН.

Детали

Согласно соглашению, Киев сможет покупать американское оружие, а в обмен на это США получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.

По данным издания, американскую сторону на этих переговорах представляет генерал ВВС Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов. Соглашение является одним из элементов более широкого обсуждения, в котором речь идет о сдерживании России, обучении украинских военных и сотрудничестве в оборонной промышленности.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт не уточнила деталей этого плана.

Президент Трамп является тем, кто принимает решения. Из уважения к текущим дипломатическим переговорам Белый дом не собирается опережать его в этих важных вопросах

- отметила Ливитт.

Напомним

По информации Aviation Week, передача Украине от США первой пробной партии из 10 ракет ERAM ожидается уже в октябре этого года. Поставки боеприпасов увеличенной дальности не только открывают новый канал поставки дальнобойного оружия, но и представляют новую парадигму скорости приобретения, разработки и массового производства воздушных ракет для Пентагона.

Британия финансирует оружие для Украины за счет активов РФ: сообщается о взносе на £1 млрд04.09.25, 11:40 • 2246 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Экономика
Пентагон
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Киев