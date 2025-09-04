$41.370.01
Эксклюзив
08:13 • 2286 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 2398 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
05:20 • 20563 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
3 сентября, 17:28 • 34567 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 37819 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 36387 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 64322 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27284 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 27616 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 23535 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
Британия финансирует оружие для Украины за счет активов РФ: сообщается о взносе на £1 млрд

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Великобритания передала Украине вооружение на 1 миллиард фунтов стерлингов, используя замороженные российские активы. Министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил в Киеве усиление военной поддержки.

Британия финансирует оружие для Украины за счет активов РФ: сообщается о взносе на £1 млрд

Боеприпасы, ракеты ПВО, запасные части и техническое обслуживание - все это приобретено Великобританией от имени Украины, с использованием средств обездвиженных активов РФ. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Великобритании в Украине.

Детали

За счет замороженных российских активов оплачен 1 миллиард фунтов стерлингов военной помощи Украине. Соединенное Королевство поставило сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, ракеты ПВО и техническое оборудование. Речь идет также о новых контрактах на поддержку для помощи в обслуживании и ремонте ее оборудования и транспортных средств.

- пишет пресс-служба ведомства в составе правительства Великобритании.

Соответствующую информацию о том, что средства, полученные от обездвиженных российских активов, покрыли более 1 миллиарда фунтов стерлингов вооружения и военной поддержки, объявил во время сегодняшнего визита в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили.

Руководитель Минобороны Соединенного Королевства Великобритании сообщил на встрече, что его страна пересматривает уровень готовности своих Вооруженных сил и ускоряет финансирование. Великобритания готовится к любому развертыванию в Украине.

В Киеве Хили и украинские представители обсудили состав многонациональных сил. Также разговор касался тактических деталей относительно того, каким образом военное развертывание может быть усилено на суше, в небе и на море.

С министром обороны Денисом Шмыгалем Хили обсудил значительное усиление прямой военной поддержки Украины со стороны Великобритании за последние недели.

Указывалось, что Великобритания призвала союзников и партнеров присоединиться к 50-дневной кампании по увеличению поставок жизненно важного оружия и боеприпасов. Цель поставить Украину в сильнейшую позицию.

Напомним

В Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Дениса Шмыгаля с его британским коллегой Джоном Хили. Стороны обсудили ключевые потребности ВСУ, вопросы долгосрочной поддержки и гарантии безопасности для Украины.

Игорь Тележников

Политика
Джон Хили
Вооруженные силы Украины
Великобритания
Украина
Денис Шмыгаль
Киев