Британия финансирует оружие для Украины за счет активов РФ: сообщается о взносе на £1 млрд
Киев • УНН
Великобритания передала Украине вооружение на 1 миллиард фунтов стерлингов, используя замороженные российские активы. Министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил в Киеве усиление военной поддержки.
Боеприпасы, ракеты ПВО, запасные части и техническое обслуживание - все это приобретено Великобританией от имени Украины, с использованием средств обездвиженных активов РФ. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Великобритании в Украине.
Детали
За счет замороженных российских активов оплачен 1 миллиард фунтов стерлингов военной помощи Украине. Соединенное Королевство поставило сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, ракеты ПВО и техническое оборудование. Речь идет также о новых контрактах на поддержку для помощи в обслуживании и ремонте ее оборудования и транспортных средств.
Соответствующую информацию о том, что средства, полученные от обездвиженных российских активов, покрыли более 1 миллиарда фунтов стерлингов вооружения и военной поддержки, объявил во время сегодняшнего визита в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили.
Руководитель Минобороны Соединенного Королевства Великобритании сообщил на встрече, что его страна пересматривает уровень готовности своих Вооруженных сил и ускоряет финансирование. Великобритания готовится к любому развертыванию в Украине.
В Киеве Хили и украинские представители обсудили состав многонациональных сил. Также разговор касался тактических деталей относительно того, каким образом военное развертывание может быть усилено на суше, в небе и на море.
С министром обороны Денисом Шмыгалем Хили обсудил значительное усиление прямой военной поддержки Украины со стороны Великобритании за последние недели.
Указывалось, что Великобритания призвала союзников и партнеров присоединиться к 50-дневной кампании по увеличению поставок жизненно важного оружия и боеприпасов. Цель поставить Украину в сильнейшую позицию.
Напомним
В Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Дениса Шмыгаля с его британским коллегой Джоном Хили. Стороны обсудили ключевые потребности ВСУ, вопросы долгосрочной поддержки и гарантии безопасности для Украины.