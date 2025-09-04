$41.370.01
Ексклюзив
08:13 • 2150 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 2212 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
07:04 • 4072 перегляди
Рада може відновити трансляції засідань вже 4 вересня: що відомо
Ексклюзив
05:20 • 20427 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 34494 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 37763 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 36358 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 64247 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 27275 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 27609 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Британія фінансує зброю для України за рахунок активів рф: повідомлено про внесок на £1 млрд

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Велика Британія передала Україні озброєння на 1 мільярд фунтів стерлінгів, використовуючи заморожені російські активи. Міністр оборони Британії Джон Гілі обговорив у Києві посилення військової підтримки.

Британія фінансує зброю для України за рахунок активів рф: повідомлено про внесок на £1 млрд

Боєприпаси, ракети ППО, запасні частини і технічне обслуговування - все це придбано Великою Британією від імені України, із використанням коштів знерухомлених активів рф. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Посольства Великої Британії в Україні.

Деталі

За рахунок заморожених російських активів сплачено 1 мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні. Сполучене Королівство поставило сотні тисяч артилерійських боєприпасів, ракети ППО і технічне обладнання. Йдетья також про нові контракти на підтримку для допомоги в обслуговуванні та ремонті її обладнання та транспортних засобів.

- пише пресслужба відомства у складі уряду Великої Британії.

Відповідну інформацію про те, що кошти, отримані від знерухомлених російських активів, покрили понад 1 мільярд фунтів стерлінгів озброєння та військової підтримки, оголосив під час сьогоднішнього візиту до Києва міністр оборони Британії Джон Гілі.

Керівник Міноборони Сполученого Королівства Британії повідомив на зустрічі, що його країна переглядає рівень готовності своїх Збройних сил та прискорює фінансування. Британія готується до будь-якого розгортання в Україні.

 У Києві Гілі та українські представники обговорили склад багатонаціональних сил. Також розмова торкалася тактичних деталей щодо того, яким чином військове розгортання може бути посилено на суші, у небі і на морі.

З міністром оборони Денисом Шмигалем Гілі обговорив значне посилення прямої військової підтримки України з боку Великої Британії за останні тижні.

Вказувалося, що Британія закликала союзників та партнерів приєднатися до 50-денної кампанії зі збільшення поставок життєво важливої ​​зброї та боєприпасів. Мета поставити Україну в найсильнішу позицію.

Нагадаємо

У Києві відбулася зустріч міністра оборони України Дениса Шмигаля з його британським колегою Джоном Гілі. Сторони обговорили ключові потреби ЗСУ, питання довгострокової підтримки та гарантії безпеки для України.

Ігор Тележніков

Політика
Джон Гілі
Збройні сили України
Велика Британія
Україна
Денис Шмигаль
Київ