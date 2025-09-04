Британія фінансує зброю для України за рахунок активів рф: повідомлено про внесок на £1 млрд
Київ • УНН
Велика Британія передала Україні озброєння на 1 мільярд фунтів стерлінгів, використовуючи заморожені російські активи. Міністр оборони Британії Джон Гілі обговорив у Києві посилення військової підтримки.
Боєприпаси, ракети ППО, запасні частини і технічне обслуговування - все це придбано Великою Британією від імені України, із використанням коштів знерухомлених активів рф. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Посольства Великої Британії в Україні.
Деталі
За рахунок заморожених російських активів сплачено 1 мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні. Сполучене Королівство поставило сотні тисяч артилерійських боєприпасів, ракети ППО і технічне обладнання. Йдетья також про нові контракти на підтримку для допомоги в обслуговуванні та ремонті її обладнання та транспортних засобів.
Відповідну інформацію про те, що кошти, отримані від знерухомлених російських активів, покрили понад 1 мільярд фунтів стерлінгів озброєння та військової підтримки, оголосив під час сьогоднішнього візиту до Києва міністр оборони Британії Джон Гілі.
Керівник Міноборони Сполученого Королівства Британії повідомив на зустрічі, що його країна переглядає рівень готовності своїх Збройних сил та прискорює фінансування. Британія готується до будь-якого розгортання в Україні.
У Києві Гілі та українські представники обговорили склад багатонаціональних сил. Також розмова торкалася тактичних деталей щодо того, яким чином військове розгортання може бути посилено на суші, у небі і на морі.
З міністром оборони Денисом Шмигалем Гілі обговорив значне посилення прямої військової підтримки України з боку Великої Британії за останні тижні.
Вказувалося, що Британія закликала союзників та партнерів приєднатися до 50-денної кампанії зі збільшення поставок життєво важливої зброї та боєприпасів. Мета поставити Україну в найсильнішу позицію.
Нагадаємо
У Києві відбулася зустріч міністра оборони України Дениса Шмигаля з його британським колегою Джоном Гілі. Сторони обговорили ключові потреби ЗСУ, питання довгострокової підтримки та гарантії безпеки для України.